Felice Mammoliti eletto all’unanimità presidente di Ue.Coop Liguria

Liguria. Felice Mammoliti, presidente della FGF Piccola Pesca Società Cooperativa di Genova, pescatore professionista di stanza in Darsena, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea regionale presidente di Ue.Coop Liguria per il quinquennio 2023/2027. I lavori si sono svolti presso l’NH Hotel di Molo Ponte Calvi a Genova, alla presenza del coordinatore nazionale Vincenzo Sette, collegato in videoconferenza, e della coordinatrice regionale, Daniela Borriello.

“Sono onorato – commenta il neo-eletto Presidente Felice Mammoliti – di essere stato eletto alla guida di Ue.Coop Liguria per i prossimi 5 anni. Io sono pescatore, conosco le difficoltà del settore e mi impegno ogni giorno per contrastarle, e così voglio accada anche per cooperative associate di Ue.Coop. Anche per questo, insieme alla coordinatrice regionale, abbiamo l’obiettivo di continuare ad essere portavoce delle necessità, dei problemi, ma anche delle storie e delle belle esperienze di tutte le cooperative associate. Sono fiducioso che il prossimo quinquennio potrà caratterizzarsi per l’ulteriore crescita e sviluppo di Ue.Coop in Liguria. Lavoreremo in squadra con le cooperative di tutti i settori affinché l’intero sistema cooperativo possa trovare nella nostra associazione il migliore supporto in termini di rappresentanza, assistenza e tutela dei propri interessi anche in sede di confronto con le Istituzioni. Per questo partiremo proprio dagli associati, dalle loro proposte e dalle loro idee, per creare rete e sinergia tra le varie realtà. Abbiamo la fortuna di poter contare su realtà cooperative interessantissime e diverse, che spaziano dall’agricoltura alla pesca al sociale, che operano in tanti modi diversi e che spesso hanno bisogno l’una dell’altra”.

“Stiamo andando sempre più verso un modo differente di fare rappresentanza – ha spiegato Daniela Borriello, coordinatrice regionale di Ue.Coop Liguria – mediante la tutela e la difesa dei valori del modello cooperativo costituzionalmente riconosciuto. Il rapporto diretto e costante con le imprese associate e la messa in pratica di azioni semplici ma concrete: informazione, formazione, promozione, valorizzazione, supporto tecnico-specialistico e strumenti multimediali. In Liguria Ue.Coop conta su duemila soci, appartenenti a circa 90 cooperative che aderiscono al codice etico e che hanno la volontà di operare per raggiungere gli obiettivi economici, ma anche di realizzare gli ideali di lavoro in un ambiente di piena lealtà. Ue.Coop Liguria continua ad operare per crescere ed allargare il sistema cooperativo ligure e per mettere in campo azioni idonee a supportare i nostri soci”.