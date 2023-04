Savona. “Tutto esaurito” ieri pomeriggio sul Priamar, nella Sala della Sibilla, per il “Career Day” organizzato dall’agenzia Generali Assicurazioni di Savona Porto insieme a due partner di comunicazione (IVG e Radio 104) e a tante aziende grandi e piccole del savonese. Di fronte ai “datori di lavoro” si sono presentate 200 persone, soprattutto giovani ma anche tanti over 40, con l’obiettivo di conoscere le offerte di lavoro presenti sul nostro territorio e le esigenze delle aziende che lo popolano, quali sono le figure più ricercate e quali gli obiettivi di chi offre lavoro.

Un risultato assolutamente non scontato nel pomeriggio di un giorno feriale, testimonianza diretta e tangibile della “fame di lavoro” che c’è nella nostra provincia: “Non nascondo che anche per noi è stata una piacevole sorpresa – ammette Giovanni Pirro, agente Generali a Savona – ma eravamo molto confidenti, perché offrire lavoro significa avere un valore da dare alla popolazione e questo genera interesse. Siamo molto contenti di questo evento, e mi fa davvero molto piacere aver creato sinergie in questo nuovo modo di comunicare con altre aziende”.

L’obiettivo era far incontrare chi cerca lavoro e chi lo offre: un modo anche per capire in modo più chiaro quali sono le richieste dei primi e le necessità dei secondi. “Vogliamo far parlare a aziende e lavoratori ‘la stessa lingua’ – spiega Gabriele La Monaca, consulente assicurativo Generali – Avere la sala piena è stata un’enorme soddisfazione, lo sarà ancora di più scoprire che magari molte persone che cercano lavoro lo hanno trovato e hanno iniziato la loro carriera”.

Erano circa 50 le posizioni aperte, di vario tipo: ovviamente consulenti assicurativi per Generali, ma anche baristi, ingegneri, architetti, farmacisti, contabili, commessi, camerieri, amministrativi, operai o elettricisti.

L’evento era a numero chiuso, quindi già dalle iscrizioni è possibile estrapolare qualche dato: “Il nostro database ha generato dei grafici grazie ai quali sappiamo per cosa si sono candidate le persone, per quali attività hanno espresso preferenza, la loro età o il titolo di studio”. La maggior parte dei partecipanti come detto erano giovani (tra i 18 e i 25 anni), ma era molto rappresentata anche la fascia sopra i 40 anni; quanto al titolo di studio la maggioranza degli iscritti era diplomata, mentre i laureati rappresentavano il 38%.

“Le richieste sono state abbastanza equilibrate – racconta Pirro – perché orientate a tante figure diverse. Paradossalmente la richiesta più pressante è stata quella di altre aziende che volevano partecipare… quindi sicuramente ripeteremo questo evento, perché c’è molto più lavoro da offrire rispetto a quello che stiamo proponendo in questo momento”. Pare certa quindi una seconda edizione: “Siamo pronti – garantisce Pirro – Noi viviamo nel futuro, quindi giochiamo sempre in prospettiva”. E anche IVG continuerà a credere in questo valore con lo spazio IVG Lavoro, nel quale tutti i savonesi possono trovare le offerte di decine di aziende della nostra provincia.