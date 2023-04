Euro Cup, le lodi del sindaco Russo alla Rari Nantes Savona: “Squadra straordinaria”

Savona. ”Una bellissima partita: i giocatori sono stati bravissimi e poi il pubblico che ha partecipato, trascinato dalla loro forza. E’ stata davvero un’emozione vedere tanto entusiasmo intorno a una squadra veramente straordinaria“. La partita è appena finita, l’abbiamo vista accanto a Marco Russo, un sindaco che si è emozionato e ha tifato fino all’ultimo, come tutti, in questo match al cardiopalma, in cui Savona tutta ha dato veramente il meglio di sé. Colore, passione, sentimento. Una città per la Rari Nantes che ha saputo egregiamente dimostrare il suo impeto inossidabile fino all’ultimo. Questa grande squadra, che dopo il pareggio di ieri sera, è pronta per Budapest.

Tripudio biancorosso della città della Torretta stretta nella piscina Zanelli per i ragazzi della Bper Rari Nantes.

“Vedere sventolare la bandiera della città con lo stemma di Savona è il simbolo di tutto questo, ma ripeto” sottolinea il sindaco Russo “grazie a una squadra che ci ha trascinato nell’entusiasmo e ha condotto avanti tutta la partita. È stato veramente bello”. Pareggio, 8 a 8. È finita così. Comunque, grande Rari.