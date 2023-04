Savona. La città di Savona torna a vivere un evento sportivo di caratura europea, grazie alla Rari Nantes che, per la quinta volta nella sua storia, ha raggiunto la finale della Euro Cup, quella che, con la precedente denominazione Coppa Len, i biancorossi hanno già vinto tre volte: nel 2005, nel 2011 e nel 2012.

La piscina Zanelli di corso Colombo ospita la gara di andata della sfida tra la squadra condotta da Alberto Angelini e la formazione del Vasas, società dell’Ungheria, Paese dalla grande tradizione pallanuotistica. Le due squadre si sono già affrontate una volta in questa stagione, ad ottobre, in Champions League: vinsero 9-8 i magari, eliminando la Rari dalla competizione, prima di essere estromessi a loro volta dal Brescia. L’incontro di ritorno si giocherà sabato 29 aprile a Budapest.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – A Hid Vasas Plaket 8-7

(Parziali: 3-2, 2-3, 2-1, 1-1

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 1, A. Urbinati, F.N. Panerai, V. Rizzo (cap.) 1, A. Caldieri, L. Bruni, E. Campopiano 1, M. Guidi, B. Durdic 2, G. Lanzoni 1, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

A Hid Vasas Plaket: B. Mitrovic, D. Bruguljan, L. Zerinvary, S. Randelovic 2, A. Konarik, T. Mezei, R. Simon, I. Negaev, B. Erdelyi 1, B. Batori (cap.) 3, L. Gabor, T. Sedlmayer, M. Mizsei. All. Slobodan Nikic.

Arbitri: Jaume Teixido (Spagna) e Stanko Ivanovski (Montenegro). Delegato Len: Gadi Schwartz (Israele).

Note. Usciti per tre falli: Sedlmayer nel terzo tempo, Erdelyi nel quarto. Espulso Rizzo nel secondo tempo.

La cronaca della partita. La tribuna della piscina Zanelli già poco dopo le 18 si va riempiendo. La musica anima il pre partita con tanto di dj. Numerose le autorità presenti, cittadine, della provincia e del mondo sportivo. La curva è affollata dagli ultras del Savona Calcio, con bandiere e striscioni, e dai ragazzi del settore giovanile della Rari, tutti con la maglietta rossa. Biancorosso e biancoblù si fondono in un sostegno unito per lo sport savonese al coro di “per la nostra città”. Piscina vicina al tutto esaurito.

Tra i tredici a referto nella Rari torna il capitano Valerio Rizzo, con una fasciatura al gomito destro che lo ha costretto allo stop per oltre due mesi. Regolarmente presente il portiere titolare ungherese, dato in forse.

guarda tutte le foto 27



Bper Rari Nantes Savona contro Vasas Plaket: le immagini della finale di Euro Cup

Fischio d’inizio alle ore 19. La prima palla al centro è del Vasas. Subito applausi per Nicosia che chiude lo specchio per due volte alle conclusioni avversarie.

La sblocca Patchaliev da posto quattro a 6’36”. 1 a 0.

Replica 31 secondi dopo Batori a uomo in più per l’espulsione di Lanzoni. 1 a 1.

Anche la Rari sfrutta la superiorità col preciso tiro di Durdic. 2 a 1 a 5’32”.

Guidi nel pozzetto, gli ospiti sprecano. La traversa ferma il possibile più 2 sul tiro di Durdic.

Magiari imprecisi e confusi in fase offensiva, sembrano patire maggiormente la tensione. Uomo in più e Lanzoni li punisce da distanza ravvicinata. 3 a 1 a 3’11”. Rari sul doppione vantaggio!

Fallo grave di Urbinati e Randelovic accorcia le distanze. 3 a 2 a 2’39”.

Espulsione di Lanzoni. Palla al centro per Randelovic e la parata di Nicosia scatena il boato del pubblico. Il portiere locale si ripete su Batori con Rocchi nel pozzetto.

A 32″ dalla fine del tempo rigore per il Vasas. Dai cinque metri Nagaev centra la traversa.

Il primo tempo si chiude con la Rari avanti 3 a 2. Unica nota negativa per i liguri: Lanzoni e Rocchi già gravati di due falli.

Secondo tempo. I primi applausi sono ancora per una respinta di Nicosia.

Secondo fallo grave del numero 12 ospite ma Durdic non centra lo specchio.

Espulsione di Bruni, sotto gli occhi di Angelini che protesta, e Batori pareggia a 6’20”. 3 a 3.

Un tiro allo scadere dei trenta secondi di Campopiano si spegne sul palo. Lo stesso Campopiano, a 4’12”, trova il varco giusto per realizzare il 4 a 3.

Primo time-out chiesto dal Vasas dopo l’espulsione di Panerai. Ma la Rari anche in questa circostanza difende benissimo.

Simon mandato nel pozzetto e Rizzo, da posizione defilatissima, infila in rete il pallone del 5 a 3 a 2’42”.

Nicosia dice no a Randelovic ma si arrende al tiro di Erdelyi con Urbinati espulso. 5-4 a 1’35”.

Fallo grave di Rizzo che non ci sta e lo fa capire a Randelovic con un lieve gesto di reazione.Il capitano viene espulso (con sostituzione) a 43″ da metà gara. Raffica di fischi da parte del pubblico locale. Duro colpo per la Rari che incassa sibito il pari di Batori a 26″ dal cambio vasca.

A metà gara parità. 5 a 5. Rari in partita, ora ha il compito di non mollare psicologicamente per il possibile contraccolpo dell’espulsione del capitano.

Terzo tempo. Superiorità per i locali, Mitrovic para il tiro di Lanzoni.

Fallo grave di Sedlmayer. Partita finita per lui. Durdic si prende l’incarico del tiro e realizza il nuovo vantaggio. 6 a 5 a 5’38”.

Ancora uomo in più per la Rari, il portiere respinge il tiro di Patchaliev.

Fallo grave di Durdic e Randelovic al centro guadagna il rigore a 4’29”. Konarik, ancora traversa!

Batori nel pozzetto, parata la conclusione di Rocchi. Savona vicino al più 2, la squadra ha reagito alla grande a quanto accaduto sul finire del secondo tempo.

A 3’07” il doppio vantaggio arriva. Lo segna Durdic a uomini pari. 7 a 5 per la Rari Nantes.

Savona che spinge sulle ali dell’entusiasmo. Superiorità numerica. Time-out chiesto da Angelini. Tira Lanzoni, respinto a lato.

Doppia superiorità per il Vasas, ma non basta. Nicosia para, ungheresi in confusione e Rari sempre più galvanizzata.

Espulsione di Bruni. La Rari ha otto giocatori con due falli a carico. Questa volta Bruguljan non sbaglia. 7 a 6 a 17″ dalla fine del terzo.

L’ultimo quarto comincia con la Rari Nantes in vantaggio di una rete.

Quarta palla al centro per il Vasas, come le precedenti. Ma il primo tiro è savonese, di Durdic, parato.

La Rari difende aggressiva e per due volte recupera palla senza fallo.

Fallo grave di Erdelyi, fuori anche lui, e Campopiano scatena un mancino imprendibile. 8-6 a 5’44”.

Patchaliev nel pozzetto, a 5’15” Randelovic dal centro accorcia. 8-7.