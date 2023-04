Elezioni Rsu e Rls di Poste Italiane: successo anche a Savona per la Slp Cisl Liguria

Savona. Successo anche in provincia di Savona per la federazione dei postali della Cisl, che ha conquistato in tutta la regione la vittoria nelle recenti elezioni Rsu e Rls di Poste Italiane che non si svolgevano da 11 anni. Il sindacato ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze in Liguria.

Ottimo risultato anche in provincia di Savona con oltre il 60% dei voti Slp Cisl in cui sono vengono eletti 7 Rsu su 11 e 2 Rls su 3 per la questa sigla sindacale.

“Da oggi in poi sentiamo ancora una maggiore responsabilità, ma siamo pronti a raccogliere questa sfida”, così ha commentato il risultato il coordinatore Giampaolo Timossi, ringraziando “tutti i colleghi che hanno dato fiducia al sindacato e “la squadra che ha permesso il raggiungimento di questo importante obiettivo”.