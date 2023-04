Elezioni Rsu Demont, Fim-Cisl ottiene 125 voti e quattro delegati

Savona. Si è da poco concluso lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo della Rsu in Demont.

I votanti sono stati 202 e la lista Fim-Cisl ha ottenuto 125 voti e quattro delegati nella neoeletta Rsu.

“Meritano una menzione particolare nelle preferenze individuali la nostra delegata Francesca Marisco, che ha raggiunto 47 voti, ed il nostro delegato Stefano Pasini, che ha ottenuto 36 voti: sono risultati i più votati”, spiega il segretario regionale e responsabile dell’area territoriale do Savona di Fim-Cisl Liguria Simone Mara.

“Un ringraziamento a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori che hanno riposto la loro fiducia votando la lista Fim-Cisl Liguria, il sindacato che contratta per dare valore al lavoro. Un grandissimo risultato frutto del lavoro di squadra della Fim-Cisl Liguria Area Territoriale di Savona, con quattro eletti nella Rsu aziendale, trova conferma dell’impegno dei nostri delegati per aiutare e tutelare tutti i lavoratori ad affrontare il momento particolarmente delicato, con impegno e serietà per la salvaguardia del lavoro e del diritto alla sicurezza”.