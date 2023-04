Elezioni 2023, sono 7 i Comuni savonesi alle urne: liste e candidati, ecco la “mappa del voto”

Savona. L’ora “x” è scoccata (la scadenza era sabato 15 aprile): stop alla possibilità di presentare liste in corsa alle prossime elezioni amministrative, fissate il 14 e 15 maggio. I giochi sono fatti ed IVG ha realizzato una sorta di mappa-recap in vista del voto: ecco chi si presenta alle comunali in provincia di Savona. Si voterà in 7 Comuni: ad Alassio, Ceriale, Carcare, Laigueglia, Cengio, Sassello e Rialto.

I 7 COMUNI Al VOTO: CANIDATI A SINDACO E LISTE

A Ceriale i candidati alla carica di sindaco sono tre: Marinella Fasano (“Ceriale Ceriale”), imprenditrice del settore turistico-immobiliare vanta un passato da assessore (in due mandati consecutivi), affiancata dal vicesindaco uscente Luigi Giordano; Pier Carlo Nervo (“Noi per Ceriale”), geometra libero professionista già assessore delle giunte comunali con a capo Pietro Revetria e consigliere d’opposizione nelle amministrazioni guidate da Ennio Fazio. Nella sua lista l’assessore uscente Eugenio Maineri; Antonello Mazzone (“CerialeSi”), direttore amministrativo in diversi ospedali, entra in politica negli anni ’90 come consigliere comunale, nel 1994 assessore all’urbanistica.

Ad Alassio sarà un testa a testa tra due storici rivali: da una parte il sindaco uscente Marco Melgrati (“Melgrati Sindaco”), che punta al quarto mandato. A sfidarlo sarà Jan Casella (“Alassio di tutti”), consigliere di minoranza, formatore nell’ambito della fragilità e assicuratore. Invece, nonostante i rumors, sono rimasti fuori dai giochi Lucia Leone e l’ex sindaco Enzo Canepa.

A Laigueglia, i candidati sono tre: il sindaco uscente Roberto Sasso Del Verme (“Uniti per il Domani”); Giorgio Manfredi (“Amo Laigueglia”), ex direttore di banca. Sembrava destinata a restare una sfida a 2, ma nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste è arrivata la “sorpresa”, Claudia Arduino (“L’Altra Laigueglia”), già in corsa nella scorsa tornata elettorale. Non si è invece candidato l’ex sindaco Franco Maglione, che appoggia Manfredi.

A Carcare hanno deciso di candidarsi in due: Alessandro Ferraro (“Insieme per Carcare“), assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione uscente, in giunta da 15 anni, prima con Franco Bologna e poi con Christian De Vecchi; Rodolfo Mirri, (“Cambia Carcare”), da anni consigliere di minoranza.

Idem a Cengio, dove inizialmente sembrava potesse partecipare alla competizione una sola lista, ma alla fine sarà un testa a testa: il sindaco uscente Francesco Dotta (“Cengio nel cuore”) ha deciso di ricandidarsi per puntare al bis; lo sfidante arriva dalla minoranza, è Massimo Marazzo, (“Cengio Cambia”), insegnante al liceo Calasanzio di Carcare e in consiglio dal 2009.

Anche Sassello sarà sfida a due: da una parte Marco Dabove (“SiAmo Sassello”), attuale capogruppo di maggioranza, nella cui lista spicca il nome di Daniele Buschiazzo (attuale sindaco); dall’altra, Gian Marco Scasso (“Noi per Sassello”), vigile del fuoco da 33 anni e caposquadra del distretto di Varazze. Altro nome che era circolato era quello di Marina Lombardi, già sindaco a Stella, ma ipotesi poi tramontata.

Sfida a due anche a Rialto: il sindaco uscente Valentina Doglio (“Rialto Passione Comune”) tenta il secondo mandato; affronterà Angelo Bianchi, candidato sindaco con la lista “Rialto Insieme” composta da Davide Casanova, Maria Margherita Dassori, Leonardo Lenti, Giacomo Pedersoli, Emanuele Rovere, Silvia Sciandro, Alberto Sena e Patrizia Siccardi.

I DATI DEI COMUNI AL VOTO

Stando al censimento della popolazione 2021, come certificato dalla Prefettura di Savona: Alassio con 10.168 abitanti, 16 i consiglieri da eleggere; Ceriale con 5.365 abitanti, 12 i consiglieri da eleggere; Carcare con 5.245 abitanti, 12 i consiglieri da eleggere; Cengio con 3.293 abitanti, 12 i consiglieri da eleggere; Sassello con 1.747 abitanti, 10 i consiglieri da eleggere; Laigueglia con 1.696 abitanti, 10 i consiglieri da eleggere; Rialto, infine, con 546 abitanti, 10 i consiglieri da eleggere.

NOTE TECNICHE

La legge elettorale che regola le elezioni amministrative varia a seconda che si tratti di un Comune con più o meno di 15 mila abitanti. Una differenza che riguarda la possibilità del voto disgiunto e il ballottaggio (quest’ultimo previsto solo nei Comuni più grandi). Nei Comuni più piccoli viene eletto il sindaco che ottiene la maggioranza dei voti e non è possibile il voto disgiunto (possibile invece nei Comuni più grandi, dove si può votare una lista non collegata al candidato sindaco prescelto).

I comizi elettorali per l’eventuale turno di ballottaggio saranno convocati domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio.

Le operazioni di voto avranno luogo, sia in occasione del primo turno di votazione sia nel caso di ballottaggio, nella giornata di domenica, dalle 7 alle 23, e nella giornata di lunedì, dalle 7 alle 15.