Elezioni 2023, la sorpresa è la lista Alassiowood. Dai social alle urne: ecco candidati e programma

Alassio. Annunci criptici, mezze frasi, qualche fotomontaggio. E poi, a sorpresa, la conferenza stampa che non ti aspetti e l’annuncio che spariglia le carte ad un mese e mezzo circa dalle amministrative 2023 ad Alassio.

Alassiowood, nato come gruppo goliardico su Facebook, contenitore di satira e meme principalmente, cambia pelle. Ed il cambiamento non è da poco. Dai social alle urne: la novità, infatti, è la nascita di una lista civica, ribattezzata ovviamente Alassiowood.

È stata presentata questa mattina, quasi in segreto, alla presenza di cittadini e rappresentanti delle associazioni. E mentre il nome del candidato sindaco sarà svelato solo ad inizio settimana (ma dalla lista garantiscono che “sarà selezionato tra i nomi già annunciati”), il programma è già stato sintetizzato e pubblicato, così come i nomi principali della lista.

“Questo è la prima evidenza di una differenza netta che intercorre tra noi e gli altri, – ha esordito il portavoce Gigi Ciccione. – Non abbiamo invitato i media, anche se alcuni sono intervenuti, ma non per mancanza di rispetto, anzi. Però i titoli dei giornali li lasciamo volentieri ad altri, quello che conta sono la città e il suo futuro: ad Alassio e i suoi abitanti, in primis, dovevamo l’annuncio ufficiale”.

Idem per quanto riguarda il candidato sindaco, anche se i rumors (alimentati proprio dai meme di Alassiowood) porterebbero ad identificare Max Serafino, titolare del Graf, come principale indiziato.

“Potrebbe essere Max, certo, ma potrei essere tranquillamente io come chiunque altro, – ha risposto prontamente Ciccione e non è certo consueto. – Mentre c’è chi dice ‘o io o nulla’, da noi le cose funzionano diversamente: prima i candidati, poi il programma e solo alla fine il ruolo. Quel che è certo è che siamo ‘facce nuove’ e che vogliono il bene di Alassio, ma anche dire basta con la solita, vecchia politica trita e ritrita”.

I CANDIDATI

E il progetto sembra tutto fuorché campato per aria perché in lista sono presenti, tra gli altri, anche due imprenditori dall’estero: un russo, Aleksander Ivankov, e un inglese, Anthony “Tony” Wilson.

“Sono la vera sorpresa della nostra lista, – ha spiegato ancora il portavoce di Alassiowood. – Si tratta di due imprenditori affezionati che scelgono Alassio da anni come meta vacanze e hanno deciso di sposare il progetto. Russia e Inghilterra, dal punto di vista storico-economico, hanno segnato la storia della nostra città”.

Nomi, quelli dei due imprenditori stranieri, che vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati di: Gigi Ciccione; Francesca Lamanna (Milanesina); Barbara Testa ora in Rwanda (ma pronta a tornare per la campagna elettorale); Nicola Chessa; Fabio Lucchini; Frederic Lettera; Max Serafino; Melo Zaffuto.

“Ci sono tanti imprenditori alassini, un’ex giornalista, ora all’estero, ma pronta a tornare per la sua città. Insomma, una lista con tante anime, tutte preparate, che garantisce la copertura di diversi settori. Ma soprattutto persone semplici, che hanno deciso di scendere in politica per dare un segnale. E manca ancora un terzetto di candidati, con nomi molto noti, ma perché svelare tutto in una volta? Non sarebbe nel nostro stile”, ha concluso Ciccione con il sorriso.

Ma anche in questo caso il segreto non è destinato a rimanere tale, complice una foto “galeotta” su Facebook. La conferenza di questa mattina, infatti, è stata anticipata ieri da diversi post che lasciavano presagire che un importante annuncio fosse nell’aria. E non è passato inosservato lo scatto postato dall’ex segretario della Lega di Alassio, Antonio Caviglia: nella foto, guarda caso, è presente proprio un trio, completato da Lucia Leone e Vittorio Semini.

E anche la didascalia a corredo del post, sembra lasciare poco spazio all’immaginazione: “Che poi, perché dovremmo restare a guardare?, – ha scritto Caviglia. – In fondo, c’è ancora tempo (per tutti). Work in Progress“.

In attesa di capire cosa accadrà sul lato di Jan Casella, al lavoro per chiudere la sua lista (QUI le ultime indiscrezioni), la squadra di Marco Melgrati (che ha già annunciato ricandidatura e squadra) ha ricevuto, a sorpresa, il primo guanto di sfida. “Pensavate ad uno scherzo…”, hanno concluso da Alassiowood.

IL PROGRAMMA DELLA LISTA ALASSIOWOOD

PUNTO 1. Spiagge libere per tutti e niente cabine per lasciare libero l’orizzonte. Ci saranno solo poche spiagge libere attrezzate dotate di pos obbligatorio, postazioni di salvataggio e docce garantite dal Comune.

PUNTO 2. Parcheggi tutti gratuiti per l’intera durata della stagione invernale: vogliamo incrementare il turismo fuori stagione.

PUNTO 3. Abolizione della tassa di soggiorno.

PUNTO 4. Ripristino e cura del verde pubblico, oggi ridotto ai minimi termini.

PUNTO 5. Realizzazione di un depuratore delle acque reflue.

PUNTO 6. Implementare e migliorare il turismo outdoor come diversi comuni limitrofi. In primis, aumentando le aree picnic; realizzando percorsi per escursioni in bicicletta e a piedi.

PUNTO 7. Creare una squadra di guardaboschi per promuovere nuove assunzioni e garantire il controllo del territorio, soprattutto in estate, per difendere le nostre colline dagli incendi.

PUNTO 8. Creazione di eventi di livello nazionale e internazionale e organizzazione di un vero “Festival della Cultura”, che Alassio merita.

PUNTO 9. Grande attenzione sarà riservata alla sicurezza. Potenzieremo la videosorveglianza e via a nuove assunzioni per evitare atti incresciosi di vandalismo e delinquenza che si ripetono in particolare durante le feste e il periodo estivo.

PUNTO 10. Realizzazione di due aree fitness gratuite ad uso di cittadini e turisti e restyling della aree gioco e parchi per bambini, con presidio di alpini e volontari per garantire la massima sicurezza all’interno di queste aree.