Eccellenza, l’Albenga riparte. Marinelli: “Accostato a 10 squadre, anche in D investirò qua”

L’Albenga batte 2 a 0 il fanalino di coda Finale con due goal nei primi dieci minuti segnati da Mariani e da Gabriel Graziani. A quattro giornate dalla fine, mantiene sette lunghezze di vantaggio sulla Lavagnese e vede dunque vicinissimo il traguardo della Serie D. “Sono tutte partite difficili – commenta il presidente Simone Marinelli – forse abbiamo staccato un po’ la spinta dopo il 2 a 0. Contro il Canaletto in casa dobbiamo assolutamente vincere per poi concretizzare nelle seguenti tre partite questo sogno. Sono venuto qui per vincere. Dentro di me sapevo di potercela fare in un anno“.

Nessun dramma dopo la roboante sconfitta per 5 a 1 patita in casa del Busalla: “Questo è un campionato difficile, con tante squadre che provano da anni a vincere. Sento dire che la Promozione sembrava l’Eccellenza, è tutto un altro mondo in realtà. Perdendo a Busalla, ci siamo tolti la possibilità di festeggiare la promozione in casa contro il Canaletto, questo è il rammarico. Non mi ha preoccupato la sconfitta, ci sono partite che nascono male e ci sono gli avversari. Penso che sia stato un episodio negativo. Abbiamo speso tante energie nervose stando in testa fin dalla prima giornata. Ho detto ai ragazzi di riposare, siamo un po’ sulle gambe. Abbiamo quattro finali per portare questa piazza in Serie D dopo 34 anni“.

Manco poco alla Serie D e quindi anche alla fine della presidenza di Marinelli, che per via del suo lavoro del mondo delle scommesse non potrà coprire cariche ufficiali in quarta serie. Questione nota ormai da tempo. “Entreranno alcuni soci – ribadisce Marinelli – . Io starò dentro, non potrò essere tesserato ma sarò sempre vicino all’Albenga. Mi hanno già accostato a 10 squadre. Non farò calcio se non ad Albenga, dove investirò tempo e denari. L’Albenga avrà in me un paracadute. Se dovesse tornare in Eccellenza, la riprenderei il giorno dopo. Sarò sempre qua, anche se non potrò avere cariche. Sono emozionato: sto vincendo questo campionato dopo solo un anno in Prima Categoria quando tutti mi dicevano che non sapevo fare calcio”. Il malcelato riferimento è chiaramente all’esperienza con il Savona.

In città si respira aria di festa: “Se porteremo la nave in porto, la città esploderà. Ho saputo di soldi stanziati per le feste e di pullman scoperti. Qui ad Albenga c’è voglia di tornare in Serie D. Riportare una piazza così importante in Serie D mi riempie di orgoglio. Non sono qua per rivincite personali. Ho patito psicologicamente quello che mi è stato detto perché politici e tifosi mi hanno preso come capro espiatorio. Ad Albenga mi hanno accolto ed aiutato. Il Comune è stato esemplare. C’è stata un’alchimia che ci ha portato a 4 giornate dalla fine ad essere a un passo dalla Serie D”.

Infine, il presidente ingauno ha augurato un buona Pasqua a tutto il calcio dilettantistico ligure e in particolare alle famiglie dell’Albenga: