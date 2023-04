Eccellenza, Albenga vs Finale: tra la corsa Serie D e lo spettro retrocessione

Albenga. La capolista contro il fanalino di coda del campionato, questo è un po’ il riassunto approssimativo della sfida di domani tra Albenga e Finale, negli anni sempre tra le più interessanti ma quest’anno con degli scenari diversi. I bianconeri per riprendere la propria corsa dopo lo scivolone di Busalla, mentre i giallorossoblù per rimandare ancora di qualche settimana la matematica retrocessione in Promozione. Stagioni diametralmente opposte e che domani alle 18 si incroceranno per l’ultima volta dopo l’andata terminata in pareggio presso il campo neutro di Loano.

Albenga missione ipoteca: con Finale e Canaletto serve il bottino pieno

La pesante sconfitta di Busalla rimediata domenica scorsa è stata una caduta totalmente inaspettata all’interno dell’ambiente bianconero. Lo stupore è dato indubbiamente dalla sonorità del parziale: i genovesi hanno spazzato gli ingauni con un nettissimo 5-1. I sette punti di distacco dalla Lavagnese possono sembrare comunque rassicuranti, tuttavia l’Albenga tutto deve fare fuorché rilassarsi, con cinque giornate dal termine e un discorso Serie D ancora da chiudere definitivamente. “Penso che sia una scoppola salutare per me, squadra e ambiente. C’è ancora da soffrire e c’è stata una sufficienza che significa presunzione“, queste le dichiarazioni di Pietro Buttu a conferma di ciò.

E ora per i bianconeri arrivano due partite decisive: domani contro il Finale e domenica 16 aprile contro il Canaletto, entrambe all’Annibale Riva davanti al pubblico ingauno. Fare sei punti significherebbe ipotecare il salto di categoria praticamente e, visto il posizionamento in classifica di queste due avversarie, non sembra un compito così arduo. Tuttavia il calcio è variegato e, come accaduto a Busalla, lo scivolone è sempre dietro l’angolo: l’Albenga deve tenere duro, tornando ad essere quell’instancabile macchina da punti che ha abituato l’intero panorama calcistico ligure.

Per il Finale si avvicina il game over: una stagione da matita rossa

Manca solo la matematica per mettere la parola “fine” anticipata ad un annata da dimenticare per la società di via Brunenghi. I dati parlano chiaro: in 29 gare solo 4 vittorie, 5 pareggi e ben 20 sconfitte, peggior rendimento in trasferta e in zona offensiva, un cambio in panchina da Ferraro a Balleri e venendo scavalcati da un Canaletto che fino a qualche mese fa sembrava lontanissimo. Il Finale è sempre battagliero ma pochissime volte è riuscito a concludere novanta minuti senza commettere ingenuità o, come contro l’Arenzano, a non mangiarsi le mani per clamorose occasioni da gol sprecate malamente. Contro la Cairese probabilmente il film che meglio racchiude il concetto: in vantaggio all’ottavo minuto del primo tempo, in svantaggio al dodicesimo per poi dare vita al rocambolesco 5-3 gialloblù.

La retrocessione in Promozione arriverebbe già in caso di sconfitta e di vittoria delle rivali, ma in ogni caso i finalesi è da tempo che sono in caduta libera e le speranze di agguantare la zona playout sono andate sempre più a ridursi. Tra l’altro sarebbe una coincidenza significativa se domani avvenisse la matematica proprio contro l’ex Pietro Buttu che, con i suoi risultati sportivi raggiunti in giallorossoblù, come la promozione in Serie D e il raggiungimento dei playoff l’anno successivo, ha scritto pagine prestigiose della storia del club. Fare punti all’Annibale Riva sarebbe importante per allontanare ancora la matematica e finire al meglio la stagione. Certo che il calcio sarà pure variegato, ma il destino di Scalia e compagni appare da tempo segnato.