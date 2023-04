Eccellenza, Albenga vs Finale LIVE (2-0): la cronaca della ripresa

ALBENGA 2 (4′ Mariani, 8′ Gabriel Graziani) vs FINALE 0

75′ Sogno spara alle stelle una punizione dalla medio lunga distanza. Manca un quarto d’ora alla fine, rimane invariato il parziale del primo tempo.

73′ Ammonito Renda per trattenuta su Gabriel Graziani. Genta intanto lascia il campo a Trevisano.

71′ Proteste in casa Finale per un contatto tra Basso e Scarrone in area di rigore bianconera. Tanzella non lo reputa assolutamente falloso e invita le squadre a proseguire.

69′ Costantini tenta la conclusione da fuori ma la sfera si alza troppo. Buttu fa un altro cambio: Scarrone per De Benedetti già ammonito.

66′ Trofo per Grandoni, questa la nuova scelta di Pietro Buttu.

63′ Eccola qui la sostituzione preannunciata: entra Thomas Graziani, lascia il campo Mariani.

62′ Radu blocca la conclusione di Dagnino. Buttu prepara dei cambi dalla panchina, a breve ci saranno novità.

56′ Di Salvatore si libera facilmente della marcatura di Scalia e serve Graziani all’interno dell’area: Mondino para e poi viene fischiato un fallo in attacco. Cambio per l’Albenga intanto: esce proprio il numero 7 bianconero, entra Moi.

54′ Ammonito De Benedetti per un fallo che ha impedito lo scatto di Dagnino. Finale partito decisamente meglio, Albenga più indietro a livello di copertura di campo.

50′ Ancora del Finale il tentativo da fuori area: stavolta è Dagnino, medesimo risultato della precedente conclusione.

47′ Ci prova subito Renda che da fuori manda a lato.

Mondino per Illiante, Renda per Risso e Scalia per Brollo: queste le tre scelte effettuate nell’immediato da David Balleri.

Secondo tempo

45′ + 2′ Fischia due volte Tanzella: si va negli spogliatoi sul risultato di 2-0 per gli ingauni.

45′ +1′ Ammonito Genta per un fallo su Graziani, rimasto a terra dolorante. La panchina protesta ritenendo il fallo pienamente intenzionale.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ Graziani ruba palla a Genta e riesce a servire in profondità Di Salvatore: Illiante bravo a respingere il tentativo dall’interno dell’area.

37′ Brollo pericoloso in due azioni: nella prima va vicinissimo al gol trovandosi a pochi passi da Radu ma vedendosi deviata la conclusione, nella seconda calcia da fuori ma la sfera finisce a lato.

35′ Rimangono a terra sia Arzarello sia Di Salvatore dopo uno scontro di gioco. I due giocatori si sono ripresi e rientrano in campo.

32′ Radu blocca con sicurezza il tentativo da fuori di Gasco. Il Finale è decisamente più in partita rispetto ai primi dieci minuti.

30′ Altro giallo, stavolta tra le fila bianconere. Vierci riceve la sfera da Arzarello e si prepara alla corsa verso la trequarti. Di Salvatore entra fallosamente su di lui e Tanzella gli mostra il cartellino.

26′ Prima ammonizione della gara per Chiarlone che interviene fallosamente su Graziani.

24′ Illiante nega il 3-0 a Sogno: buona risposta sul tentativo del numero 9 bianconero, ancora una volta dal limite.

22′ Dall’altra parte è Sogno a provare sempre da fuori area: sempre stesso esito, rimessa dal fondo.

21′ Genta effettua un bel passaggio lungo dalla mediana e riesce a trovare Risso scavalcando De Benedetti. Il numero 9, tuttavia, calcia abbondantemente fuori.

20′ Questa volta è Vierci, che si guadagna un corner vedendosi deviata la sua conclusione dal limite.

12′ Ora è Brollo ad effettuare il primo tiro in porta giallorossoblù: pallone bloccato da Radu.

9′ Sempre l’Albenga in avanti con Grandoni alla conclusione da fuori: stavolta Illiante blocca in due tempi, Finale in difficoltà a superare la metacampo bianconera.

8′ Gabriel Graziani! Il raddoppio dell’Albenga all’ottavo minuto! Di Salvatore supera Brollo e mette un pallone in mezzo: Illiante devia ma non blocca, così da rendere tutto facile al centrocampista classe 2004: tiro a porta vuota è gol.

7′ Costantini prova la conclusione da fuori su punizione ma la palla si spegne a lato.

4′ Albenga subito in avanti! Mariani si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per concretizzare il bel pallone in area di rigore messo da Anselmo.

Partiti al Riva!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Radu, 2 Barisone, 3 Anselmo, 4 Graziani G, 5 Gargiulio, 6 De Benedetti, 7 Di Salvatore, 8 Grandoni, 9 10 Costantini, 11 Mariani. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 Gibilaro, 14 Garibbo, 15 Scarrone, 16 Moi, 17 Trofo, 18 Graziani T, 19 De Sousa, 20 Beluffi.

Finale: 1 Illiante, 2 Arzarello, 3 Caligaris, 4 Basso, 5 Chiarlone, 6 Gasco, 7 Brollo, 8 Dagnino, 9 Risso, 10 Genta, 11 Vierci. A disposizione di mister David Balleri ci sono: 12 Mondino, 13 Marangi, 14 Costantino, 15 Puddu, 16 Scalia, 17 Nazarenko, 18 Trevisano, 19 Renda.

Arbitra l’incontro il signor Giovanni Tanzella della sezione di La Spezia, coadiuvato da Florjana Doci (Savona) e Vesselin Adriano Torrero (Genova).

Albenga. Un buon giovedì dallo stadio Annibale Riva per questo turno infrasettimanale di Eccellenza Ligure. La giornata è la trentesima e alla fine ne mancano soltanto quattro. L’Albenga, dopo il tonfo rimediato a Busalla domenica scorsa, dovrà cercare l’immediato ritorno ai tre punti contro il Finale di David Balleri, ultimo in classifica e con lo spettro della retrocessione alle calcagna. Infatti, in caso di sconfitta odierna contro i bianconeri e le vittorie di Sestrese e Rapallo, i giallorossoblù sarebbero aritmeticamente in Promozione. Un pericolo da provare a scongiurare, quindi, nonostante i favori del pronostico siano tutti dalla parte della squadra dell’ex Pietro Buttu, consapevole che per blindare ancor di più la Serie D servono sei punti tra il match odierno e quello di domenica 16 aprile contro il Canaletto.