Eccellenza, Albenga poker face contro il Canaletto: Serie D sempre più vicina

ALBENGA 4 (8′ Scarrone, 43′ 87′ Sogno, 54′ Di Salvatore) vs CANALETTO 1 (57′ Bonni)



45′ Finisce senza recupero anche la seconda frazione di gioco: vince l’Albenga, la Lavagnese vince a Rapallo e il discorso della matematica è rinviato ma la Serie D è sempre più vicina.

43′ Entra Vanna per Bonni nel Canaletto, nell’Albenga esce proprio Sogno per lasciare spazio a De Sousa.

42′ Poker di pallonetto per Santiago Sogno! Mariani in corsa viene fermato fallosamente dalla difesa spezzina ma la sfera riesce ad arrivare all’ataccante argentino. Cucchiaio e gol, tantissimi applausi per lui.

38′ Occasione per l’Albenga! Sogno copre bene la sfera in area senza però calciare in porta. Arriva lo scarico per Mariani che tenta la conclusione: sfera alta di poco!

35′ Gambino ferma irregolarmente la corsa di Beluffi e rimedia l’ammonizione.

34′ Cantoni per Casassa, il Canaletto si schiera a specchio con un 4-3-3.

33′ Sogno spreca la palla del 4-1! La sua posizione era invitante per colpire a rete ma la sua conclusione si alza alle stelle.

32′ Ammonito Frolla per un fallo a centrocampo. Siamo entrati pienamente nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

27′ Buttu rileva Di Salvatore per fare entrare Garibbo quando manca più di un quarto d’ora alla fine. Lavagnese e Rapallo sono ancora in parità.

24′ Ammonito Moi per un fallo a centrocampo.

23′ Di Salvatore prova la conclusione in corsa ma l’estremo difensore ospite blocca.

18′ Graziani lascia il campo a Beluffi per questa seconda parte di ripresa.

14′ Rossi per Villa, l’altro cambio del Canaletto.

11′ Mariani viene steso in area di rigore ma per l’arbitro non c’è nulla. Brevi le proteste bianconere.

10′ A segno il Canaletto! Accorcia le distanze Bonni.

8′ Di Salvatore! Il tris ingauno è servito! Azione atta a trovare il numero 11, pronto a mettere a segno il terzo gol bianconero.

6′ Primi due cambi per il Canaletto: escono Ugolini e Bonni per Passeri e Lonardo.

3′ Trofo rientra in campo dopo aver preso un brutto colpo in un contrasto.

Partiti senza ulteriori cambiamenti in questa seconda frazione di gioco.

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gara: l’Albenga conduce 2-0 sul Canaletto.

43′ Raddoppio Albenga con Santiago Sogno! Il recupero in scivolata a centrocampo di capitan Gargiulo premia lo svolgimento dell’azione che ha visto il numero 9 ritrovarsi a tu per tu con il portiere avversario e depositare in rete la sfera. Tanti gli abbracci e i cori per l’argentino, uno dei giocatori più determinanti dell’annata bianconera.

35′ Non riesce a continuare neanche Costantini, in precedenza acciaccato ma che ha voluto rimanere in campo. Al suo posto entra il classe 2004 Simone Mariani.

33′ Occasione per l’Albenga! Barisone mette un bel cross dalla destra per la testa di Graziani che impatta verso la porta: Ferraiuolo è reattivo e devia provvidenzialmente in corner,

27′ L’Albenga cerca di costruire l’azione del raddoppio gestendo al meglio la gara: a Lavagna il risultato è ancora inchiodato sulla parità.

20′ Scarrone sente tirare il muscolo e chiede il cambio: Buttu inserisce Trofo e passa al 4-3-3.

18′ Costantini prova la conclusione da fuori e l’estremo difensore para un buon tentativo.

14′ Occasione per il Canaletto! Frolla si ritrova a tu per tu con Scalvini che con i piedi respinge il pericolo. Indicazioni correttive dalla panchina per Pietro Buttu nel piccolo momento di pausa per rifiatarsi e soccorrere i due giocatori venuti al contatto.

9′ Ci prova Di Salvatore dal limite dell’area: l’estremo difensore ospite blocca agevolmente la debole conclusione.

8′ Scarrone porta in vantaggio l’Albenga! Bravissimo il numero 5 a trovarsi nel posto giusto al momento giusto per respingere in rete il tentativo di Sogno parato da Ferraiuolo.

5′ Primi minuti di gioco pimpanti con le due formazioni che si affrontano a viso aperto. L’Albenga cerca di costruirsi un pomeriggio per sperare subito nella Serie D. 1

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Scalvini, 2 Barisone, 3 Anselmo, 4 Moi, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Graziani, 8 Grandoni, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Di Salvatore. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Radu, 13 Gibilaro, 14 Garibbo, 15 Favara, 16 Trofo, 17 D’Arcangelo, 18 Beluffi, 19 Mariani, 20 De Sousa.

Canaletto: 12 Ferraiuolo, 13 Ugolini, 6 Saloni, 4 Gambino, 5 Valentini, 7 Rossi, 14 Bonni, 8 Del Padrone, 9 Frolla, 10 Poli, 15 Favazza. A disposizione di mister Massimo Plicanti ci sono: 1 Tonelli, 16 Vanni, 3 Casassa, 17 De Cillis, 2 Lonardo, 18 Villa, 19 Cantoni, 11 Passeri, 20 Campagni.

Arbitra l’incontro il signor Alessandro Bresciani di Chiavari, coadiuvato da Lorenzo Toro (Chiavari) e Marco Pozzi (Imperia).

Albenga. Buon pomeriggio dallo stadio Annibale Riva per la trentunesima giornata del campionato di Eccellenza, la terz’ultima stagionale. I bianconeri di Pietro Buttu sono sempre più vicini alla Serie D ma occorre chiudere la pratica per far scatenare una grande festa in quel di Albenga. Oggi contro il Canaletto, penultima compagine del campionato, ci potrebbe essere il primo vero match point. Infatti in caso di sconfitta della Lavagnese contro il Rapallo, andando a battere gli spezzini ecco che gli ingauni sarebbero aritmeticamente promossi. Insomma, non ancora una vera e propria certezza ma sicuramente inizia un ultimo giro decisivo: ogni volta potrà essere quella buona.