Eccellenza. L’Albenga cade a Busalla: i genovesi infliggono una manita alla capolista

BUSALLA 5 (35′ e 45′ Cotellessa, 48′, 88′ Compagnone rig, 91′ Spano) – ALBENGA 1 (61′ Di Salvatore)



92′ Triplice fischio.

91′ Spano goal! Diagonale rasoterra superbo che porta a cinque le reti dei padroni di casa.

88′ Azione irrestistibile di un ispirato Spano dentro l’area. Calcio di rigore. Compagnone dal dischetto fa “replay” rispetto al primo penalty e chiude definitivamente la partita.

86′ De Sousa apre per Anselmo sulla sinistra. Tiro-cross potente ma fuori misura.

83′ Fase statica della partita. Si registra soltanto un colpo di testa ravvicinato di Mariani finito alto. L’Albenga cerca un episodio per provare a mettere pepe a questi minuti finali. Il Busalla cerca di non lasciare spazi.

70′ Cambi ingauni: escono Sogno, Costantini e Thomas Graziani. Dentro De Sousa, Trofo e Gibilaro.

67′ Ancora un tentativo di Di Salvatore. Para a terra Biggi. Nel frattempo, il Busalla ha inserito la punta Raiola.

65′ L’Albenga prova a spingere con tutto il suo potenziale per provare a riaprire la partita.

64′ Bella conclusione di Mariani dal limite dell’area che si spegne a pochi centimetri dal palo.

61′ L’Albenga accorcia. Di Salvatore dà e riceve in area. Corsa verticale partita dal centro del campo culminata con una rasoiata vincente indirizzata verso l’angolino più lontano.

54′ Ancora una ripartenza velonosa dei padroni di casa: Cotellessa va profondo per Spano, che ingaggia un duello in velocità con De Benedetti. Tiro parato da Radu.

51′ Albenga in avanti ma Busalla pericoloso in ripartenza con Piccardo bravo nel premiare il taglio in contropiede di Compagnone. Assist leggermente lungo, Radu in uscita fa suo il pallone.

48′ Tris Busalla! Compagnone è chirurgico nel mirare e centrare l’angolino basso alla sinistra di Radu, spiazzato.

47′ Rigore per il Busalla. Intervento in scivolata di Scarrone su Fasan lanciato in area. L’arbitro indica il dischetto.

46′ Subito un cambio per l’Albenga. Mariani al posto di Garibbo.

Secondo tempo

45’+2 Si chiude così un primo tempo equilibrato con un Busalla attento e propositivo a tratti sul doppio vantaggio al cospetto di un Albenga parecchio impreciso in fase offensiva.

45′ Magia di Cotellessa! Raddoppio Busalla! Il centrocampista riceve palla appena dentro l’area e con una conclusione tanto potente quanto precisa diretta verso il palo opposto lascia di sasso Radu.

44′ Di Salvatore servito dentro l’area ci prova con una conclusione sbilenca che non va verso la porta né trova il tap in di un compagno.

43′ Buttu ha invertito gli esterni negli ultimi minuti: Di Salvatore è passato a sinistra mentre Gabriel Graziani è andato a destra.

35′ Busalla in vantaggio! La formazione di mister Lanzorone riparte palla a terra e coglie di sorpresa la retroguardia ingauna sul fianco sinistro. Compagnone pescato praticamente solo dentro l’area è freddo e non lascia scampo a Radu.

30′ Cambi nell’Albenga: mister Buttu toglie Moi e inserisce Di Salvatore. L’Albenga passa alla difesa a quattro schierando un 4-4-2 molto offensivo con Barisone e Anselmo terzini. Gabriel Graziani ala destra. Dall’altra parte il subentrato Di Salvatore. Mediana affidata a Costantini e Garibbo.

29′ Albenga a un passo dal vantaggio. Sogno entra in area e spara una bordata. Biggi si oppone ma non riesce a indirizzare la respinta. Anselmo sbaglia un goal facilissimo appoggiando tra le mani del portiere.

26′ Occasione Busalla. Compagnone serve Spano alle spalle della difesa. Conclusione che impatta contro Radu in uscita. Guardalinee con la bandierina alzata.

24′ Prosegue la situazione di stallo. In questa fase, Busalla più raccolto mentre l’Albenga palleggia molto con il terzetto difensivo.

19′ Corner battuto direttamente verso la porta. Rudo con il pugno allontana. Partita fino a qui molto equilibrata.

17′ Prosegue il dialogo da fascia a fascia tra Anselmo e Barisone, con il primo che serve il secondo per poi riceverla nuovamente e calciare verso la porta. Tentativo fuori.

13′ Anselmo dal fondo serve rasoterra Sogno appostato nel cuore dell’area. Conclusione potente di prima intenzione dell’attaccante argentino. Tiro però alto sulla traversa.

10′ Un buon Busalla in avvio. La formazione di Lanzarone pressa molto e cerca di amministrare il pallone. Genovesi che al momento non mostrano alcun timore reverenziale nei confronti della capolista. L’Albenga prova a sfruttare gli esterni Anselmo e Barisone, entrambi molto “alti”.

7′ Anselmo “telefona” dalla sinistra. Barisone “risponde” dall’altra parte. Bel cross dell’11 e colpo di testa del 2, respinto dalla difesa.

4′ Buona iniziativa del Busalla sulla destra. Azione insistita, Compagnone si incunea in area a fa partire un cross sul quale però Radu fa buona guardia in uscita.

2′ Tentativo di Thomas Graziani da dentro l’area. Conclusione debole e centrale. Para senza problemi Biggi.

1′ Si parte con il Busalla incaricato del calcio di inizio. Albenga privo del capitano Gargiulo. Terzetto difensivo composto da De Benedetti, Moi e Scarrone.

Primo tempo

Busalla: 1 Biggi, 2 Gottingi, 3 Piccardo, 4 Cilia, 5 Bottino, 6 Garbini, 7 Oliva, 8 Cotellessa, 9 Spano, 10 Compagnone, 11 Fasan. A disposizioni: 12 Ventura, 13 Erroi, 14 Massone, 15 Traverso, 16 Nelli, 17 Comitti, 18 Raiola, 19 Maugeri, 20 Patti. Allenatore: Lanzarone.

Albenga: 1 Radu, 2 Barisone, 3 Moi, 4 Garibbo, 5 Scarrone, 6 De Benedetti, 7 Graziani Gabriel, 8 Graziani Thomas, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Scalvini, 13 Gibilaro, 14 Giudice, 15 Favara, 16 D’Arcangelo, 17 Trofo, 18 Mariani, 19 Di Salvatore, 20 Do Sousa. Allenatore: Buttu.

Arbitro: Giovanni Galletti di Genova Assistenti: Luca Degiovanni di Novi Ligure e Gezim Rushanaj di Genova.

Albenga a +8 sulla Lavagnese a sei gare, compresa questa, dal termine. Busalla a caccia dei punti che mancano per la salvezza matematica.