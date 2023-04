Eccellenza, Albenga. D’Angelo: “Busalla un episodio,troppo entusiasmo? Sempre convinto che vinceremo”

La brutta sconfitta dell’Albenga per 5 a 1 contro il Busalla non ha avuto particolari ripercussioni di classifica: da +8 con sei giornate a +7 con cinque giornate al termine. Il direttore generale Alessandro D’Angelo – che aveva dichiarata di essere già impegnato nell’organizzazione della festa promozione – non modifica di una virgola il suo ottimismo per l’esito dell’annata.

“In primo luogo, faccio i complimenti al Busalla – commenta il dirigente – è una squadra ben messa in campo che non ha sbagliato niente. Credo e mi auguro che sia un episodio: non ci è riuscito nulla ma la partita è stata preparata bene in settimana. Ora, testa a due partite casalinghe in cui l’obiettivo è fare 6 punti. Per fortuna, la Lavagnese ha soltanto pareggiato. Un piccolo campanello d’allarme è però suonato viste le proporzioni della sconfitta”. Le partite casalinghe da non fallire sono contro le ultime due della classifica: domani sera contro il Finale ultimo della classe e domenica 16 aprile contro il Canaletto.

“Il perché della sconfitta? – prosegue D’Angelo – Secondo me è stata una giornata ‘no’, un episodio. Per fortuna si gioca già giovedì (domani ndr) e avremo modo subito di riscattarci. Io per primo mi assumo la responsabilità dell’euforia che c’è intorno alla squadra perché da mesi dico che vincerà il campionato. Lo penso ancora oggi. L’entusiasmo ci può essere ma conosco i miei ragazzi e il mister e quindi non credo che abbiano sottovalutato l’impegno”.

In molte trasferte l’Albenga ha vissuto frazioni di gioco complicate ma in nessun caso la squadra è sembrata aver perso serenità: “Questo è il segnale che mi fa ben sperare per il futuro perché è un gruppo moralmente molto forte”.