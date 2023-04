Eccellenza, Albenga batte Canaletto e la Serie D si avvicina. Buttu: “Vittoria dedicata a Marinelli. Il Riva dovrà essere ad Arenzano”

Albenga. Con la vittoria contro il Canaletto gli ingauni non trovano ancora la matematica promozione in Serie D ma, allo stesso tempo, sono veramente vicini dal raggiungimento dell’obiettivo. Una vittoria ad Arenzano il 30 aprile, infatti, servirebbe a proclamare campione la squadra di Pietro Buttu. Quest’ultimo ha voluto dedicare il successo al presidente Simone Marinelli, complimentandosi con tutto il gruppo squadra per la prestazione, considerando anche il passaggio forzato al 4-3-3 dove i calciatori si sono saputi adeguare alle nuove consegne.

“La partita di oggi era da vincere esattamente come abbiamo fatto – puntualizza Buttu -. Si trattava di una classica sfida di fine campionato e c’era tensione con un caldo devastante. Non voglio appellarmi alla sfortuna, ma abbiamo avuto l’infortunio di Mastroippolito e quello extra campo di Gabriel Graziani che li terrà fuori fino a fine stagione, poi ci sono stati anche quelli di Scarrone e Costantini con la squalifica odierna di De Benedetti. Di Salvatore e Trofo devono recuperare la loro migliore condizione ma a loro come a tutta la squadra va un grande plauso. Una vera ciliegina il gol di Santiago Sogno in un’azione da cinema“.

“Il campionato lo vorrei vincere domani ma dobbiamo aspettare due settimane”, una frase che rappresenta tutta la carica emotiva in un momento cruciale della stagione. E proprio dal mister bianconero arriva un appello a tutta la gente ingauna: “Sono certo che tutta Albenga sarà ad Arenzano per una partita vitale che non voglio neanche caricare più di tanto. Quindi il Riva dovrà essere al Gambino“.