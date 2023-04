E’ morto Vittorino Grillo, questore di Savona dal 2009 al 2013

Savona. Polizia di Stato in lutto per la morte di Vittorino Grillo, questore a Savona dal 2009 al 2013. Aveva 69 anni.

Aveva lasciato l’incarico per andare a ricoprire lo stesso ruolo a La Spezia. A inizio anni ’80, aveva iniziato la carriera come dirigente della Squadra Volante e Vice Dirigente la Squadra Mobile alla Questura di Spezia. Prima di diventare questore, presso la Questura di La Spezia ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine e ha guidato il commissariato della polizia di Stato a Viareggio.

E’ stato insignito con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2/6/2006 della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Aveva lasciato la città della Torretta orgoglioso del lavoro svolto. Tra gli interventi di cui l’ex questore di Savona si diceva più orgoglioso è l’aver vietato per due volte l’apertura in piazza del Popolo di una sala per videolottery: “Può sembrare una cosa piccola, ma si tratta di un segnale importante per far capire che quella piazza va recuperata attraverso una politica coordinata. Bisogna riconquistare le piazze, solo così si può vivere bene la città. Oggi lascio una città serena, certamente con problematiche sociali che si ripetono un po’ in tutta Italia, ma che vengono affrontare con grande spirito di sacrificio e ottimismo”.

I funerali si svolgeranno domenica (16 aprile) alle 15,30 alla chiesa di S. Giovanni Bosco, a Viareggio.