Doria Nuoto Loano, Gabriele Ferrara si laurea vicecampione agli Italiani di duathlon

Loano. Un weekend intenso per i colori di Doria Nuoto Loano: i giovani atleti della società sportiva loanese sono stati protagonisti assoluti sia nella gara individuale che nella gara a squadre dei Campionati Italiani di Duathlon Giovanili disputati il 22 e 23 aprile a Magione, Perugia.

Nella giornata di sabato sono andati in scena i titoli individuali. Gabriele Ferrara si è classificato vicecampione italiano Youth A; Chiara Guarisco è arrivata al quarto posto di Youth A; Daniele Moruzzi è arrivato decimo in Youth B. Ludovico Trincheri si è classificato 24° in Youth A e Tosca Pelle 89° in Youth A, mentre Ettore Durante è arrivato 100° in Youth A.

La domenica è stato il turno delle squadre. La compagine di DNL è arrivata 25° su 60 team al traguardo.

Paolo Zunino, allenatore del DNL, commenta: “I nostri atleti ci hanno dato un’enorme soddisfazione, specie considerando che gareggiamo con quattro Youth A, cioè più piccoli rispetto alla media. Dopo le spettacolari frazioni di Ferrara e Guarisco, che lanciano la staffetta al quarto posto, tocca ai più giovani Trincheri e Pelle che nonostante la giovanissima età (anno 2009) non mollano il colpo tenendo testa ai migliori e più esperti avversari”.