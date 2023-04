Donazione sangue, l’autoemoteca di Avis fa tappa all’istituto Patetta di Cairo: “Molte adesioni”

Cairo Montenotte. Oggi presso l’IIS Patetta di Cairo Montenotte la solidarietà è stata protagonista. Tramite l’autoemoteca è stato possibile effettuare gli esami di idoneità alla donazione di sangue per 17 studenti delle classi quinte di entrambi i plessi della scuola, in via Allende e in via XXV Aprile; 5 di loro hanno anche scelto di effettuare la donazione diretta di una sacca.

Inoltre, cinque alunni hanno deciso di effettuare la tipizzazione per la donazione di midollo osseo: “Solidarietà al quadrato!”, ha commentatMaurizio Regazzoni, presidente di Avis Cairo.

“Le adesioni sono state talmente tante – ha proseguito – da non permetterci di effettuare i prelievi a tutti i richiedenti: alcuni studenti hanno già preso l’impegno di venire presso la nostra sede in occasione della prossima giornata di donazioni”.

E ha concluso: “Un ringraziamento a tutto il personale della scuola e, sopratutto, alla Dirigente Scolastica Monica Buscaglia , che ci supporta costantemente e che, oggi, ha anche partecipato attivamente con la sua donazione . Un esempio per gli studenti e per tutti. La sensibilizzazione di tanti ragazzi è il risultato di una sinergia tra scuola e Avis che appaga tutti, in primis noi volontari. Ancora grazie per l’opportunità e la collaborazione dimostrata dalla scuola a tutti i livelli”.