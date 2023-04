Diocesi di Savona, aperte le iscrizioni del pellegrinaggio al Santuario di Soviore

Savona. Sabato 20 maggio Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport della Diocesi di Savona organizza un pellegrinaggio al Santuario Nostra Signora di Soviore, sulle alture di Monterosso al Mare, in provincia de La Spezia, in una posizione panoramica e di incomparabile bellezza. Risale al ‘200, è il più antico della Liguria ed è noto per il suo antico organo Argati e una statua lignea della Madonna con il Cristo Risorto. Dispone anche di foresteria, bar e ristoro.

Dal piazzale, sotto l’ombra di lecci secolari, la vista spazia dalla costa di Monterosso al promontorio di Punta Mesco e al più lontano Monte di Portofino. Nelle limpide giornate di tramontana si vedono all’orizzonte la Corsica, l’Arcipelago toscano e le Alpi Marittime. Ben visibile e l’inconfondibile è la vetta del Monviso.

La partenza è prevista alle ore 7:30 da piazza Goffredo Mameli a Savona (lato ex Banca d’Italia). Il costo della partecipazione è 50 € a persona, compresi bus e assicurazione (minimo 30 iscritti). Per le prenotazioni bisogna rivolgersi entro il 10 maggio all’ufficio diocesano presso il Centro Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4 a Savona, il mercoledì dalle 10 a mezzogiorno. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 3297815585.

In collaborazione con l’agenzia Verdazzurro il 24 giugno l’Ufficio Pellegrinaggi organizza anche un viaggio al santuario mariano di Oropa (Biella). Insieme all’UNITALSI in autunno ci si potrà recare invece a Fatima e Santiago de Compostela (in aereo).