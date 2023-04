Dina Asher-Smith torna al Meeting di Savona per un 200 “mondiale”

Savona. Sarà ancora un Meeting internazionale Città di Savona a tutta velocità. Mercoledì 24 maggio l’edizione numero dodici avrà al via una delle sprinter che più si sono messe in evidenza in ambito mondiale negli ultimi anni. Per la seconda volta la kermesse savonese del Continental Tour Challenger di World Athletics, trasmessa in diretta su Rai Sport, vedrà ai blocchi di partenza Dina Asher-Smith: la britannica farà il suo esordio nei 200 metri in stagione proprio alla Fontanassa.

Facile spiegare perché la sua prova sul mezzo giro di pista a Savona raccolga l’attenzione degli appassionati di atletica di tutto il mondo: sui 200 Asher-Smith vanta, infatti, il titolo mondiale vinto in Qatar nel 2019, ma anche, sempre in ambito iridato, un bronzo (lo scorso anno a Eugene), un quarto posto (2017) e una quinta piazza (2015), oltre al quinto posto nella finale olimpica di Rio 2016.

Argento 2019 e quarta nel 2022 sui 100 metri sempre ai Mondiali, Dina vanta medaglie pesanti anche con la 4×100 del Regno Unito: due argenti e un bronzo ai Mondiali e un terzo posto ai Giochi a Tokyo, oltre a quattro titoli di Campionessa Europea (due nei 200m, uno nei 100m e uno nella 4×100). Suoi tutti i primati britannici dello sprint: 10.83 sui 100m, 21.88 sui 200m e un 7.03 sui 60m indoor realizzato quest’inverno.

Asher-Smith, ragazza di 27 anni dai modi gentili e dall’ottima base culturale (è laureata con lode in Storia al King’s College di Londra), aveva già corso al Meeting Internazionale Città di Savona nel 2021, quando vinse proprio i 200m con l’attuale primato del meeting: 22.56. Nelle prossime settimane verranno resi noti i nomi delle partecipanti a questa avvincente gara, che vedrà altre protagoniste di primissimo piano del ranking World Athletics. L’ingaggio della Campionessa Mondiale è stato reso possibile anche grazie agli ottimi rapporti (consolidati negli anni) tra il Direttore Organizzativo Marco Mura e il manager della britannica, Ricky Simms, storico agente del leggendario Usain Bolt.

Il Meeting Internazionale Città di Savona si svolge con il sostegno di: Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione Agostino De Mari, Università di Genova, Unione Industriali Savona e FIDAL. Main Sponsor: ESI, Mondo, Futura Mask, Transmare, BCC Pianfei, Wintecare, Italtende Del Grande, Lions Savona Torretta, Sportissimo e Sporting Savona.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.meetingsavona.com