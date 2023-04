“Dillo alla Lega”: il 15 aprile gazebo del Carroccio a Celle Ligure

Savona. La Lega torna nelle piazze con i gazebo organizzati allo scopo di raccogliere direttamente dalla voce dei cittadini segnalazioni, suggerimenti, problematiche, disservizi.

“L’iniziativa – spiega il segretario cittadino Giorgio Calabria- ha l’obiettivo di incontrare più persone possibili per ascoltare e raccogliere le loro esigenze. Vogliamo che le persone percepiscano che la Lega c’è sempre, non solo in campagna elettorale, da qui l’iniziativa di creare una sorta di sportello itinerante per ascoltare i cittadini”.

Dopo Savona, Albissola Marina e Quiliano il prossimo appuntamento organizzato dalla sezione del capoluogo è fissato per sabato 15 aprile a Celle Ligure dalle ore 9 alle 12.30 presso la Passeggiata a mare (fronte via Boagno).