Agg. ore 15.20 Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato il presunto responsabile del furto: si tratterebbe di un tra i 30 e i 40 anni.

Savona. Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Savona dove un uomo è stato vittima di un furto mentre stava seduto su una panchina lungo l’area del Prolungamento. L’anziano è stato avvicinato da una persona che gli ha preso il portafoglio che aveva appoggiato accanto a sé, fuggendo rapidamente via per far perdere le proprie tracce.

L’uomo a quel punto si è messo a urlare e inseguire il responsabile, ma dopo un centinaio di metri si accasciato a terra, vittima di un malore a seguito dell’episodio. Fatale, forse, anche lo shock per l’accaduto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’anziano notato a terra privo di sensi: sul posto personale sanitario e automedica del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare, era già deceduto.

Sul luogo sono prontamente intervenuti gli agenti di polizia allertati dai passanti, che ora stanno indagando e svolgendo gli accertamenti del caso per risalire al responsabile del furto.

Sono ancora in corso le indagini anche accertare le cause esatte della morte dell’uomo, caduto rovinosamente durante le fasi dell’inseguimento.

I poliziotti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stanno cercando testimoni.