Denunciato per aver insultato un vigile: si scusa con la polizia locale, che devolve il risarcimento al Gaslini

Carcare. Una lettera di scuse e un risarcimento da 300 euro che la polizia locale ha deciso di devolvere all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Così il carcarese, che lo scorso novembre era stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, ha pagato il suo errore.

Mentre il vigile urbano lo stava multando (il veicolo di cui era alla guida aveva la revisione scaduta da oltre un anno), infatti, l’uomo, dipendente di un esercizio commerciale del paese, aveva insultato l’agente. E da lì era scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

L’uomo ha ammesso le sue colpe e in una lettera indirizzata alla polizia locale di Carcare ha porto le sue scuse: “Mi scuso per aver perso la calma e l’educazione usando un linguaggio non adeguato, da persona adulta e responsabile”, ha scritto.

Per quanto riguarda il risarcimento, le due parti si sono accordate per la somma di 300 euro che, come detto, la polizia locale ha poi deciso di devolvere al Gaslini per contribuire all’acquisto di attrezzature mediche. Da un errore, dunque, è nato un gesto di grande solidarietà.