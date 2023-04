Degrado a Peagna, il vice sindaco Giordano: “La minoranza si sveglia solo ora? Da loro nessuna azione a tutela del territorio”

Ceriale. Non si è fatta attendere la risposta del vice sindaco e assessore di Ceriale Luigi Giordano in merito alle critiche dei consiglieri di minoranza del candidato sindaco Mazzone a proposito dell’abbandono di rifiuti sulla strada panoramica, dopo che le guardie del WWF hanno scoperto nella frazione di Peagna una serie di depositi irregolari.

“Come vice sindaco e come cittadino è anni che conduco questa battaglia contro il degrado del nostro entroterra, non solo teoricamente ma rimboccandomi le maniche. Anni fa ho addirittura creato un folto gruppo di volontari, che ringrazio per la loro sensibilità e per aver piegato la schiena per ripulire il territorio cominciando dalle spiagge finendo alle nostre colline e non solo. Abbiamo anche pattugliato tutta la panoramica con il supporto delle guardie eco-zoofile” afferma Giordano.

“Come amministrazione abbiamo condotto diverse operazioni di bonifica con l’ausilio della stessa SAT”.

“Perché alcune zone come dice il WWF sono praticamente inaccessibili ci vogliono specialisti e attrezzature adeguate. Inoltre, la condotta fognaria di via nuova di Peagna, con l’intervento della Servizi Ambientali, è stata sistemata intervenendo con quattro nuovi pozzetti”.

“Mi pare che il mio impegno e quello dei volontari sia stato più che soddisfacente considerato i mezzi che abbiamo. Devo aggiungere che nonostante il nostro impegno qualcuno che è vicino a questa minoranza ha tentato di metterci il bastone tra le ruote” aggiunge ancora il vice sindaco cerialese.

“Aggiungo anche che la minoranza che mi attacca ha sbagliato bersaglio in quanto il sottoscritto non è l’assessore all’Ambiente, anche se in effetti mi sono prodigato da sempre per la tutela ambientale del nostro territorio”.

“Infine, ricordo che la minoranza protagonista di questi attacchi davvero puerili non è mai intervenuta a pulire il territorio, erano forse al mare? Solo ora si svegliano? Proprio a ridosso del voto per le elezioni comunali? Perché è facile sentenziare senza conoscere il territorio e senza abbassare la schiena. La campagna elettorale va fatta con azioni concrete” conclude Giordano.