Dego Calcio, nessun dramma per Brignone dopo l’eliminazione: “Complimenti alla Rocchettese, resta l’orgoglio per il percorso fatto”

Dego. Nessun dramma in casa Dego. La sconfitta incassata in semifinale playoff contro la Rocchettese ha sicuramente fatto male, ma il terzo posto in classifica e l’annata disputata permettono di considerare positivamente l’operato della squadra e dello staff tecnico. In seguito alla prima vittoria ottenuta dalla “Rocca” in un derby da quando i biancoblù hanno ripreso la propria attività dunque, rispetto allo sconforto ha prevalso la consapevolezza.

“In settimana avevo già detto ai ragazzi che quello che abbiamo fatto quest’anno deve renderci orgogliosi” – questo l’esordio di mister Brignone nel post partita. “Non era facile – ha proseguito il tecnico – al momento del mio arrivo ho trovato un gruppo praticamente già completo. Abbiamo inserito tre, quattro pedine per cercare di alzare l’asticella esprimendo, a mio parere, un buon gioco per gran parte dell’anno. Abbiamo avuto tanti infortuni, ma nonostante ciò siamo riusciti a trovare la forza di qualificarci ai playoff. Il rimpianto prima di oggi è la partita di Cengio, con un arbitraggio all’altezza avremmo avuto la possibilità di conquistare l’accesso diretto alla finale”.

L’intervistato ha poi proseguito dichiarando: “Il mio principale rammarico è per la rete annullata dopo un minuto con l’arbitro che ci ha chiesto scusa dicendo di aver sbagliato. Questo pesa, pesa perchè stavamo giocando da un solo minuto e, segnando il gol del vantaggio, avendo a disposizione due risultati su tre, sarebbe cambiata la partita. Sul 2-0 la posizione di fuorigioco era senza ombra di dubbio evidente, noi però dopo aver preso gol abbiamo smesso di giocare. Abbiamo disputato un buon primo tempo in cui avremmo meritato di passare in vantaggio, ma il loro portiere è stato bravo in più di un’occasione. Nella seconda frazione invece la Rocchettese ha alzato i giri del motore, tuttavia successivamente alla rete subita mancavano 27/28 minuti al termine del match. Nonostante ciò ci siamo sciolti, l’aspetto psicologico ha pesato”.

“L’idea in vista della prossima stagione – ha continuato l’allenatore – è quella di proseguire insieme. Qui mi trovo benissimo e anche la società mi ha detto di essere soddisfatta dell’operato mio e della squadra, rimboccandoci le maniche direi che ci sono i presupposti per fare bene. Fa male perdere il derby, ma prima o poi loro avrebbero dovuto vincere”.

Infine Brignone ha concluso il proprio intervento commentando la grande affluenza riscontrata al ‘Perotti’: “Non mi era mai capitato nè di vedere così tanta gente al campo nè di vivere una realtà con così tante persone del posto legate alla società, è stato uno spettacolo. Abbiamo ringraziato i tifosi per quello che hanno dato oggi e durante l’anno, mi dispiace aver perso soprattutto per loro, per i ragazzi e per la società che ovviamente ci teneva. Vanno però fatti i complimenti alla Rocchettese, non ha rubato nulla meritando il passaggio del turno”.