Debutti in pista e nuovi personali per gli atleti della Val Lerrone al Boissano Spring

Boissano. Tempo di debutti in pista per l’Atletica Val Lerrone che ha partecipato a Boissano Spring, organizzato dall’Atletica Arcobaleno.

Ai blocchi agonisti più esperti e atleti piccoli e grandi al debutto. Al termine della giornata di sport, che ha visto giungere a Boissano ben 1400 partecipanti, ci sono state soddisfazioni per tutti oltre al piacere di aver partecipato ad un bellissimo meeting con atleti provenienti dalla Liguria e da tutto il Nord Italia. Presente a Boissano anche il presidente della Fidal Liguria Carlo Rosiello.

La prima soddisfazione, per la neo nata Val Lerrone, è quella di aver potuto schierare una staffetta maschile, mix di atleti di esperienza e debuttanti, conquistando un sesto posto nella 4×100m uomini con Giulio Betti, Giulio Porro, Lorenzo Galletto, Nicolò Parodi con il tempo di 50″63.

Nell’ 800m donne Cusato Elena è 8º con il tempo di 2’30″14. Prova condizionata da un tendine infiammato.

Nel vortex, cat. ragazzi, bella prestazione per Duchini Shanti che è 9º con la misura di 30m90cm. Buon piazzamento, al debutto, con il 21° posto di Emanuele Lozia con un lancio di 22m65cm. Un duo che ha affrontato anche la prova degli 80mt dove Duchini si è classificato 29º e Lozia 52º.

Nei 600m cat. ragazzi, buona prestazione anche per Silvio Porro che fa il suo personale con il tempo di 2’19″42.

Prendono confidenza con i 1000m, i cadetti Leonardo Galletto, al debutto in pista, che è 19º con il tempo di 3’15″0, e Giulio Randone 24° con il tempo di 3’20″62.

Personale e piena soddisfazione negli 80m cat.c adette per Anna Giribaldi, 13º con il tempo di 11″05. Anna si confronta anche con i 300mt ed è tredicesima con il tempo di 45″78. Non è mancata la grinta anche a Giorgia Gandolfo che ferma il cronometro a 55″62.

Debutta nei 200m donne, misura per lei inconsueta, Emma Baradel che fa registrare il tempo di 31″25. Con lei in pista anche Deborah Mustari soddisfatta del suo nuovo personale a 32″56

Nei 200m uomini Parodi Nicolò fa il suo personale e ferma il cronometro sui 25″73, Betti Giulio si conferma con 26″50.

Negli 800m uomini c’è da registrare il debutto in pista per Lorenzo Galletto con il tempo di 2’28″90.

“Ci sentiamo in dovere di fare i complimenti a tutti indipendentemente dal risultato tecnico – spiegano Andrea Verna, presidente della Val Lerrone e tecnico insieme ad Adina Navradi – Perché è nuovamente emerso un impegno tale da parte di tutti che va oltre ad un numero sul cronometro. A un anno e mezzo dalla fondazione, ci possiamo davvero dichiarare soddisfatti anche per questo clima unito e partecipato oltre che per i risultati ottenuti a livello nazionale e regionale. L’Atletica Val Lerrone – conclude Navradi – si complimenta con Fidal e l’Atletica Arcobaleno e con quanti hanno collaborato per l’ organizzazione del Boissano Sprint”.