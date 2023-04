Da Vaccarezza la richiesta di patrocinio di un condannato a morte in Iran: “Condannare ufficialmente torture ed esecuzioni”

Liguria. Il Capogruppo della lista Toti Presidente Angelo Vaccarezza ha presentato un ordine del giorno avente ad oggetto la situazione iraniana. Nel documento vengono chiesti due tipi di impegno: al Consiglio regionale, affinché sulla scia di quanto fatto dal Parlamento Europeo, venga patrocinato il caso di un cittadino condannato a morte per aver manifestato contro il Regime.

La scelta è ricaduta sul musicista diciottenne Arshia Takdastan; viene, inoltre, richiesto un sollecito all’Ambasciata iraniana a Roma per avere informazioni circa lo stato di salute del ragazzo e il trattamento a cui è sottoposto in carcere, oltre alla richiesta di immediata scarcerazione.

Il documento fa richiesta al Presidente del Consiglio Regionale Ligure affinché solleciti l’Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali ad intraprendere analoga azione nei confronti di altri prigionieri condannati a morte ingiustamente.

Inoltre, viene chiesto al Governatore Toti e alla Giunta di farsi portavoce affinché il Governo Centrale condanni ufficialmente discriminazioni, torture ed esecuzioni, chieda il rilascio tutti i prigionieri politici, e solleciti le autorita’europee e italiane a includere il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e le sue forze sussidiarie, comprese la milizia paramilitare Basij e la Forza Quds, all’elenco dei terroristi dell’UE, ampliando l’elenco delle sanzioni dell’UE a chiunque si renda colpevole di violazioni dei diritti umani, vietando qualsiasi attività economica e finanziaria.

“L’assassinio, nel mese di Settembre 2022, della ventiduenne Jina Masha Amini, colpevole di aver indossato in maniera errata l’Hijab, è solo la punta dell’iceberg di una situazione tragica – ha dichiarato Vaccarezza – i leader della Repubblica Islamica, hanno incoraggiato e incoraggiano repressione, violenza e assassini. Compito delle Istituzioni è far sì che il Governo centrale tenga alta l’attenzione su quanto accade in Iran; compito di questa Assemblea è sollecitare il Governo affinché metta in campo tutti gli strumenti utili a far sì che la situazione cambi. L’attenzione di Regione Liguria sarà alta e costante; continuerò – conclude il Capogruppo – a chiedere il supporto dei colleghi del Consiglio Regionale Ligure, affinché venga sancita la fine di arresti, torture, esecuzioni capitali, e vengano rilasciati tutti i detenuti ingiustamente imprigionati”.