“Da Sabina” chiude dopo 34 anni: Albenga dà l’addio ad uno storico market a conduzione familiare

Albenga. Per un nuovo supermercato della Gdo che apre, uno storico market chiude. Piaccia o meno, è la realtà dei tempi moderni, a livello nazionale. Succede anche ad Albenga dove “Da Sabina”, storica attività interamente a conduzione familiare (la normalità fino a ‘ieri’, un’eccezione al giorno d’oggi), oggi ha vissuto il suo ultimo giorno di apertura.

Scaffali praticamente vuoti e serrande chiuse a fine mattinata, nel market di via Giuseppe Mazzini, di fronte alla GBC e a pochi passi dal palazzo di vetro, punto di riferimento per ben 34 anni di diverse generazioni di ingauni. L’inaugurazione era avvenuta il 17 marzo del 1989, grazie ad un’intuizione di Alessandro Gabellone e di Sabina, la mamma, a cui si deve anche il nome dell’attività.

“Siamo stati al servizio della città di Albenga per 34 anni, – ha raccontato Alessandro ai microfoni di IVG con comprensibile emozione e un velo di tristezza nella voce. – Una volta le cose funzionavano diversamente. Ora la Gdo ha colonizzato tutta Italia in maniera massiccia: da una parte creano tanti nuovi posti di lavoro, ma dall’altra, per realtà come la nostra diventa impossibile stare al passo con la loro concorrenza sempre più agguerrita”.

“Prima c’era l’abitudine di non chiamare quasi mai il piccolo market con il suo ‘vero’ nome, ma lo si identificava con quello del titolare, come nel nostro caso. Quando abbiamo deciso di mettere l’insegna, ci siamo chiesti come chiamare l’attività e l’idea ce l’hanno data indirettamente i clienti: ‘sono da Sabina’, dicevano al telefono a parenti e amici quando erano qui. E allora abbiamo scelto questo nome”, ha spiegato ancora, raccontando una storia che sembra giungere da tempi lontani, mentre è cronaca di pochi anni fa.

E negli ultimi 10 anni, la famiglia Gabellone ha trovato anche il supporto di un socio, Marco Ciaramicoli, con cui ha condiviso buona parte della lunga avventura, fino alla scelta di chiudere.

All’interno, negli ultimi anni hanno lavorato proprio Alessandro e Marco, insieme a Cinzia e Manuela, stringendo un rapporto stretto e umano con la clientela, come dimostrano le tantissime persone che, anche nel giorno odierno di chiusura, si sono recate nel market per gli ultimi acquisti, abbracci sinceri e saluti calorosi.

“Ho visto tanti albenganesi crescere in questi anni, – ha aggiunto ancora Alessandro. – I bimbi di ieri, che venivano con i genitori, sono gli adulti di oggi, che vengono a loro volta con mogli e figli. Con alcuni di loro il rapporto è ormai saldo e proseguirà anche dopo la chiusura. Fa male, allo stesso tempo, pensare agli adulti di ieri che sono gli anziani di oggi perché alcuni, magari, non li rivedremo mai più”, ha concluso.

Di seguito, il messaggio di Alessandro, Marco, Cinzia e Manuela, che hanno voluto dedicare ad Albenga e a tutti coloro che negli anni, anche una sola volta, hanno scelto di premiare il lavoro e l’impegno di “Da Sabina”.

“Cari clienti e amici, è con grande tristezza che annunciamo la chiusura della nostra piccola bottega, dopo 34 anni di attività al vostro servizio. Questa decisione non è stata facile da prendere, ma dopo molte riflessioni e valutazioni, abbiamo capito che era giunto il momento di salutarci. Ci teniamo a ringraziare tutti voi, i nostri fedeli clienti, che ci avete supportato e incoraggiato nel corso degli anni. Siamo stati ben felici di poter far parte delle vostre vite e delle vostre famiglie, di assistervi e consigliarvi i prodotti migliori, di condividere con voi momenti di gioia e di tristezza”.

“Ci mancherete molto, così come i nostri collaboratori e fornitori, che hanno lavorato con impegno e passione al nostro fianco. Ci piace pensare che, in qualche modo, abbiamo lasciato un’impronta nella vostra vita e nella vostra comunità, e ci auguriamo di aver fatto la differenza. Vi ringraziamo di cuore per la vostra fiducia e la vostra stima, e vi auguriamo il meglio per il vostro futuro. Siamo sicuri che, insieme, troveremo la forza per affrontare questo nuovo capitolo della nostra vita. Con affetto, Alessandro, Marco, Cinzia e Manuela”.