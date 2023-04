Da Cairo a New York, i disegni di Silvia Ugolini in mostra in una galleria di Manhattan

Cairo Montenotte. Vedere le proprie opere esposte è sempre un’emozione, se poi sono in bella mostra a New York, lo è ancora di più. È grande la soddisfazione della cairese Silvia Ugolini, in vetrina in questi giorni alla galleria di “Artbox projects” di Lower Manhattan, insieme ad altri artisti provenienti da tutto il mondo.

Un acquerello di un cavallo, uno di un cervo e uno di un airone. Sfondo nero e pennellate bianche. Così la valbormidese ha deciso di presentarsi ai visitatori della Grande Mela. Tre disegni che mostrano animali, perché – racconta a IVG – “mi piaceva l’idea di portare dei soggetti che in città non sono convenzionali”.

Tra i grattacieli che sembrano toccare il cielo e le strade caotiche e affollate di NY, ecco quindi la natura rappresentata da Silvia Ugolini, tre opere che spingono a fermarti e ad ammirare la calma e la maestosità di tre animali, simbolo di rinascita, unione e nobiltà.

I tre acquerelli in mostra a New York

Una passione nata quasi per caso, quella della mamma cairese, vicepresidente dell’Avis locale e titolare insieme al marito Maurizio di una società di formazione e consulenza. Attività che con l’arte ha poco a che fare. Silvia fino ad una decina di anni fa si dedica esclusivamente al suo lavoro, il pennello lo usa davvero poche volte. Poi un corso di acquerello con Bruno Barbero e da lì riscopre il suo amore verso la pittura. “Lo considero il mio maestro – dice – il suo giudizio per me è sempre importante. Grazie a lui ho riaperto la scatola dei colori per non chiuderla più”.

Silvia partecipa a diverse collettive in Valbormida, entra a far parte dell’associazione “Il Mosaico” di Carcare e continua così a coltivare la sua passione. Nessuna scuola d’arte, solo tante pennellate da autodidatta. E questo rende la sua partecipazione dalla mostra newyorkese ancora più emozionante e inaspettata. “Su un sito internet di un’azienda svizzera ho notato questo concorso, le iscrizioni erano già chiuse ma io ho provato lo stesso ad inviare i miei disegni”. Poi la chiamata: “Mi hanno detto che erano molto interessati, che non avrei potuto partecipare come diretta concorrente dato il ritardo della mia candidatura, ma che avrei comunque potuto esporre i miei quadri”.

Ed è così che dal 17 aprile i disegni di Silvia sono in bella mostra a Manhattan attraverso un’esposizione multimediale. Le sue opere, infatti, sono proiettate su uno schermo dedicato e riservato all’artista cairese. “Finché non mi hanno inviato le foto, stentavo a crederci. Invece è tutto vero – commenta con grande gioia – è stata davvero una grande soddisfazione”.

E chissà che in futuro non ne arriveranno altre: “Per ora non dico nulla per scaramanzia, ma ho alcuni importanti progetti in ballo”, ci svela e noi non possiamo che augurarle un grande in bocca al lupo.