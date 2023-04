Culture e religioni unite in Duomo nella pace con ‘Grano della Fraternità’. Russo: “Bambini, adulti e anziani parte di una stessa comunità”

Savona. Questa mattina è tornata a essere protagonista l’iniziativa del “Grano della Fraternità”, il progetto educativo didattico interculturale “Francesco e Kamil” che ha visto persone di diverse età, culture e credo religioso condividere insieme, nel Duomo di Savona, un messaggio di pace. A essere presente anche il sindaco Marco Russo.

Come vuole l’evento ormai tradizionale, sono stati deposti dai bambini delle scuole di Savona e provincia in cattedrale i simbolici piatti di germogli di frumento accolti da un sindaco emozionatissimo e “orgoglioso di essere il sindaco di una città che propone iniziative come queste, che uniscono culture, età e religioni diverse con spirito di comunità e di pace”. Hanno presenziato all’evento anche il rettore del Duomo e i rappresentanti delle differenti fedi religiose.

L’iniziativa dell’Istituto Comprensivo Savona 2 rappresenta un momento importante di amicizia e fratellanza universale: i germogli sono stati cresciuti in classe dai bambini delle scuole savonesi appartenenti a diverse culture e religioni, per questo il nome il “Grano della Fraternità”.

“Vedere la chiesa piena di bambini, insegnanti, adulti e meno giovani, con culture e religioni diverse, tutti insieme, è un’emozione straordinaria – ha commentato il sindaco Russo -. E’ bello sentir vari esponenti religiosi, con idee diverse, sostenere tutti la stessa cosa: la pace. Sentirci parte di una grande comunità è importante, la comunità è un valore per la città. Noi dobbiamo gridare ‘pace’ in ogni luogo. Dobbiamo continuare a curare la pace anche nella nostra città, creando un clima di coesione e senso di comunità”.

Presenti al tradizionale evento anche i nonni della struttura “La Riviera”.