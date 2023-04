Coppa Italia, Carcarese in finale. Bonifacino: “Il gol un’emozione, questa vittoria la dedichiamo ai tifosi”

Carcare. Sorride, soddisfatto, a fine partita Diego Bonifacino, che questa sera insieme ai compagni ha festeggiato la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia. Una serata speciale, non solo per l’obiettivo raggiunto, ad impreziosire la serata del giocatore della Carcarese anche un gol, il secondo dei tre realizzati dai biancorossi che hanno battuto 3-0 la Praese.

Un risultato netto su cui prima della partita Bonifacino non avrebbe scommesso: “Non mi sarei mai aspettato una vittoria così – ammette – ma noi siamo una grande squadra e diamo tutti il 100% in campo, non avevo dubbi che avremmo fatto una grande prestazione”.

Ma se il risultato farebbe pensare che le cose sono state facili per la Carcarese, così in realtà non è. Per un’ora di gioco, tanto equilibrio. “È stata una partita combattuta, loro sono un’ottima squadra”, afferma Bonifacino.

A sbloccarla ci ha pensato Brignone che al 66’ ha battuto la punizione dai 20 metri e l’ha messa all’incrocio: “un gol fuori dal normale”, lo definisce il mallarese che, come detto, poco dopo (al 79’) ha firmato il raddoppio: “È stata una grande emozione, sono super contento”, ci dice.

Un gol arrivato dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, tra l’altro in un ruolo inedito per lui, abituato ad attaccare e difendere la fascia sinistra, spesso come terzino, a volte come esterno. Questa sera invece mister Chiarlone gli ha chiesto di fare il trequartista e lui non si è tirato indietro: “Ho ricoperto questo ruolo pochissime volte, ma mi metto sempre a disposizione e cerco di dare il meglio di me”.

Bonifacino poi ringrazia il numeroso pubblico presente sugli spalti del Corrent: “I tifosi per noi sono importantissimi, gli dedichiamo questa finale. Adesso andiamo a giocarcela con tutte le nostre carte”. L’appuntamento, probabilmente, sarà il prossimo 30 aprile, quando la Carcarese affronterà il Golfo Paradiso, su campo neutro.