Contro esodo di Pasqua, sulle autostrade liguri le prime code: la situazione

Liguria. Come previsto, sarà una Pasquetta da bollino rosso sulle autostrade liguri per il pienone di turisti e qualche cantiere (pochi in realtà) che nonostante l’accordo tra Aspi e la Regione Liguria non poteva essere rimosso.

Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, i tratti più critici sono l’A10 in direzione Savona (fino alle 16) e in direzione Genova (fino alle 19) e l’A26 sia verso il Piemonte che verso Voltri fino alle 19 di oggi.

Sulla A10, in particolare, all’uscita della galleria prima dell’uscita di Borghetto in direzione Genova si è verificato un tamponamento che ha coinvolto sette veicoli. L’incidente, avvenuto poco prima delle 11 di oggi, per fortuna non ha causato feriti, ma qualche disagio al traffico già in parte rallentato.

Ecco la situazione alle 12 di oggi.

A10 Genova – Savona

Albisola-Celle Ligure, direzione Genova: 2 km di coda.

Varazze-Allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce, direzione Genova: coda.

Genova Aeroporto-Allacciamento A10/A7 Serravalle-Genova, direzione Genova: coda.

Genova Pegli-Allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce, direzione Ventimiglia: coda.

A6 Torino-Savona

Bivio A6/A10 Savona e Altare, direzione Torino: 2 km di coda.

A7 Serravalle – Genova

Genova Bolzaneto-Busalla, direzione Milano: coda.

Busalla, in uscita provenendo da Genova: coda.

A12 Genova – Sestri Levante

Sestri Levante-Lavagna, direzione Genova: 2 km di coda.

Genova Nervi-Allacciamento A12/A7 Serravalle-Genova, direzione Genova: coda.

A26 Genova – Gravellona Toce

Masone-Allacciamento A26/A10 Genova-Savona, direzione Genova Voltri: 3 km di coda.

Allacciamento A26/A10 Genova-Savona-Masone, direzione Gravellona Toce: 1 km di coda.