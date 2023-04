Contraccezione e salute sessuale, ok da Consiglio regionale a campagna di informazione

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 812, presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a realizzare nel 2023 una campagna di informazione in materia di sessualità e contraccezione offrendo, a partire dai più giovani, una corretta informazione su questi temi non solo a tutela della salute delle donne.

Nel documento si rileva che, secondo recenti indagini, l’89% dei ragazzi e l’84% delle ragazze cercano on line informazioni sulla salute sessuale e sui metodi contraccettivi e che il 68 % dei ragazzi e il 76% delle ragazze non si è mai rivolto a un Consultorio e che le informazioni che si trovano sul web talvolta non sono corrette.

“Ci fa piacere che la Giunta abbia capito l’importanza di avviare una campagna informativa sui metodi contraccettivi e la salute sessuale. Secondo recenti indagini l’89% dei ragazzi e l’84% delle ragazze cercano online le informazioni sulla salute sessuale e sui metodi contraccettivi, mentre il 68% dei ragazzi e il 76% delle ragazze non si è mai rivolto a un consultorio” dice il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Le informazioni che si trovano sul web non sempre sono corrette, mentre su questi argomenti è importante aver accesso a notizie chiare e precise, per una sessualità consapevole e tutelare la propria salute. L’apertura della Giunta ad avviare una campagna informativa in materia di sessualità e contraccezione è un passo in avanti per aiutare i giovani ad avere maggiore consapevolezza e proteggersi dal rischio di malattie sessualmente trasmissibili”.

“Troppe giovanissime ricorrono alla contraccezione d’emergenza con l’acquisto della pillola del giorno dopo, un’importantissimo presidio, ma che deve rimanere una soluzione d’emergenza, non una prassi” conclude Arboscello

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha illustrato le iniziative assunte dalla Regione in merito e ha condiviso l’iniziativa consiliare.