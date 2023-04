Confcommercio, Daniele Ziliani nominato presidente della Delegazione del Ponente

Albenga. A seguito delle dimissioni di Lorenza Giudice, il consiglio di Confcommercio della provincia di Savona, sentito il territorio e su proposta del presidente Enrico Schiappapietra, ha nominato alla presidenza della delegazione territoriale di ponente Daniele Ziliani.

Quella del ponente è una delle sei delegazioni in cui la Confcommercio ha suddiviso la provincia di Savona per la sua rappresentanza. Comprende 24 comuni, da Andora fino a Borghetto sul litorale con i comuni dei relativi entroterra, configurandosi come la più estesa del nostro territorio provinciale. “E’ un territorio vasto ed importante che mi appresto a rappresentare con orgoglio e responsabilità – esordisce Ziliani – Ha caratteristiche e peculiarità diverse ma con imprenditori capaci che meritano tutto il nostro impegno e sostegno”.

Ziliani vanta un curriculum di tutto rispetto all’interno della Confederazione. Da più di vent’anni impegnato con incarichi a livello territoriale, nel sindacato di categoria e nel settore del credito alle imprese.

“Primo obbiettivo sarà riorganizzare le singole realtà comunali. E’ fondamentale avere un riferimento capace che sappia ascoltare le esigenze delle imprese e sostenerle presso le Istituzioni locali. Contestualmente, si dovrà creare una rete informativa efficace per la diffusione di ogni aspetto utile alle nostre aziende. La delegazione deve essere un mezzo per rafforzare tutte le realtà, anche le più piccole, coordinando le risorse per ottenere il risultato migliore”.

Tra i primi voluti da Ziliani a collaborare con lui, ci sono Paolo De Francisci della Fimaa-Agenti immobiliari, che si era candidato alla presidenza della Delegazione in contrapposizione a Giudice, a testimoniare l’unione che la delegazione deve saper esprimere nella sua rappresentanza e Carlomaria Balzola, presidente provinciale Fipe, per l’importanza che il sindacato dei pubblici esercizi ricopre a livello imprenditoriale e turistico anche nel nostro ponente.

A breve verrà completato il nuovo consiglio direttivo individuando altre personalità qualificate a rappresentare i diversi settori e zone del territorio della delegazione.