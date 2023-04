Comunali 2023, ecco i nomi della lista “SiAmo Sassello” con Marco Dabove sindaco

Sassello. Pochi giorni dopo l‘ufficialità della candidatura di Marco Dabove a sindaco di Sassello per le comunali 2023, vengono svelati i nomi di “SiAmo Sassello“. “Alla base di questa lista ci sono innanzitutto onestà, trasparenza e amore verso il proprio paese” afferma Dabove.

“Queste sono le condizioni necessarie per amministrare un Comune – prosegue -. Onestà, perché chi si assume la responsabilità di amministrare deve farlo in maniera corretta, senza favoritismi, nel rispetto delle regole (da applicare con buonsenso) che tutelano tutti (e non solo i ‘furbi’). Nessuno di noi ha poi interessi personali da difendere. Trasparenza, perché l’amministrazione di un Comune deve essere aperta a tutti, anche perché la voce di tutti deve essere ascoltata per poter prendere decisioni consapevoli e oneste. Amore per il proprio paese, perché è l’elemento fondamentale per difenderlo da indebite intromissioni e per renderlo sempre più bello”.

“Tuttavia, onestà, trasparenza e amore per il proprio paese sono indispensabili, ma non bastano. Ci vuole anche competenza, condivisione ed entusiasmo. Competenza sviluppata attraverso dieci anni di amministrazione (superando per di più anni molto complicati). Condivisione perché una volta eletti si rappresenta tutti i cittadini (come è stato fatto in questi anni anche assieme alla minoranza consiliare che in parte oggi condivide il progetto). Entusiasmo portato da giovani sassellesi che vogliono dimostrare con orgoglio di essere parte fondamentale di questo paese” aggiunge Dabove.

Il simbolo della lista

Ecco di seguito i nomi che compongono la lista di Marco Dabove.

Marco Dabove, 37 anni (candidato sindaco) – dipendente poste;

Daniele Buschiazzo, 46 anni – impiegato;

Roberto Laiolo, 53 anni – carabiniere forestale;

Lia Zunino, 73 anni – pensionata;

Gianni Olgiati, 64 anni – pensionato;

Mirko Assandri, 39 anni – tecnico;

Tomaso Pronsati, 39 anni – trader finanziario;

Valerio Giardini, 27 anni – studente universitario;

Arianna Galatini, 26 anni – infermiera;

Riccardo Zunino, 19 anni – studente;

Betelehem detta Betty Perrando, 19 anni – studente.

La media anagrafica della lista è di 40 anni.