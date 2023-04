Città di Savona, proseguono le mosse del club: “Chiesto un incontro a Cittadino per il marchio, ad oggi nessuna risposta”

Savona. È un Città di Savona scatenato. Il periodo di pausa mediatica sembra ormai essere ampiamente stato messo alle spalle e, in seguito all’annuncio dell’ingresso in società di Massimo Piperissa e quello relativo all’invio della manifestazione d’interesse per ottenere la concessione dello stadio Bacigalupo, oggi è stata diramata un’ulteriore novità.

I vertici del Città di Savona infatti, attraverso una richiesta formale inviata dal presidente Angelo Benucci, hanno chiesto a Massimo Cittadino un incontro per trattare la cessione del marchio “Savona Fbc”. Di seguito il contenuto della nota diramata dal club: “L’A.S.D Città di Savona proseguendo i suoi passi con estrema trasparenza e coerenza e dopo aver presentato ieri, venerdì 28 aprile 2023, la lettera di manifestazione d’interessi per partecipare al bando della gestione dello Stadio Comunale “Valerio Bacigalupo”, vuole far presente il suo rammarico per non aver avuto ad oggi, 29 aprile 2023, nessuna risposta da parte dell’A.S.D Savona 1907 FBC e Vela Costrizioni S.R.L. alla nostra PEC inviata in data 17 aprile 2023 attraverso il nostro Consulente Legale Avv. Simone Mariani. Una email certificata con il quale il nostro Presidente Angelo Benucci chiedeva un incontro, con riferimento all’acquisto del marchio d’impresa “Savona 1907 FBC” e relativo logo. Auspichiamo e restiamo speranzosi del fatto che presto avremo una risposta ufficiale relativa alla nostra richiesta”.

Proseguono dunque le mosse della nuova società che, per entrare sempre più in sintonia con la piazza biancoblù, spera di poter vestire i panni del “Savona Fbc”, quest’anno impegnato nel campionato di Prima Categoria.