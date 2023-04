Città di Savona, dopo settimane le prime novità: “Piperissa in società, silenzio mediatico utile per mettere dei tasselli fondamentali“

Savona. Il comunicato: “L’A.S.D. Città di Savona, in tutte le sue componenti, con passione e dedizione continua ad operare per proseguire al meglio il suo progetto sportivo. Il silenzio mediatico di queste settimane è servito per mettere dei tasselli fondamentali per il nostro futuro.

La vicinanza da parte di tutte le Società Sportive calcistiche savonesi e limitrofe, ci ha gratificato e fatto capire di essere sulla strada giusta.

La prima novità è l’ingresso in Società di una figura con esperienza calcistica organizzativa che per diversi anni ha collaborato con il Savona Fbc, Massimo Piperissa, che ha ricoperto i ruoli di Responsabile della Comunicazione, Responsabile Marketing e Team Manager sia nei professionisti che in Serie D. Massimo in completa sintonia con gli altri Soci ha iniziato una serie di incontri che porteranno a probabili sinergie molto importanti che ci auguriamo di poter presentare al più presto e soprattutto al momento giusto.

I Soci e il Consiglio Direttivo sotto traccia si stanno prodigando per poter mantenere quanto dichiarato nelle precedenti occasioni e non hanno perso di vista gli obbiettivi primari, trovare una propria “casa” e tornare a rappresentare quei valori che hanno spinto i “Fondatori” a creare questa nuova e bella realtà. Da parte nostra non ci saranno proclami, ma solo fatti concreti che verranno ufficializzati man a mano che diventeranno realtà”.