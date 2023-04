Cisl Savona, cresce la presenza delle donne: 3 su 5 sono coordinatrici zonali della federazione pensionati

Savona. Con la nomina di Maria Concetta Nicolosi a coordinatrice della FNP CISL albenganese – che si affianca a Maria Teresa Caprini coordinatrice nel finalese (Loano e Pietra Ligure) e Graziella Pastorino coordinatrice nel levante savonese (Albisola-Varazze) – diventano tre su cinque le coordinatrici zonali della Federazione Pensionati della CISL di Savona insieme a Dario Bendone coordinatore di Savona Ponente (Savona città, Vado e Quiliano) e Giovanni Albesano coordinatore in Valle Bormida (Cairo, Carcare, Cengio e Millesimo).

“Non si tratta di casualità ma corrisponde ad una diffusa e impegnata presenza femminile nell’attività di collaborazione e volontariato che si svolge quotidianamente in tutte le nostre sedi e non deve stupire poiché in fondo corrispondente ad una realtà dove il numero delle pensionate donne supera quello degli uomini”, afferma Mario Ivaldi Responsabile territoriale di Savona- Lo spazio riconosciuto loro è tuttavia un punto di partenza e non di arrivo, poiché deve portare la nostra azione sindacale ad una maggiore attenzione alle problematiche di genere anche per le persone anziane.”

“Infatti – prosegue – il recente Congresso FNP CISL ha trasformato il tradizionale Coordinamento Donne in un più appropriato ‘Coordinamento politiche di genere’ che meglio indica gli obiettivi per i quali siamo chiamati a operare: incentivare la partecipazione delle donne in pensione alla vita attiva della FNP CISL e promuovere attività di concertazione sulle tematiche di genere”.

“Obiettivo non facile da raggiungere – conclude Ivaldi – una vera sfida a noi stessi per andare oltre e che tuttavia può aiutare a rendere più concreti i Protocolli di contrattazione sociale già sottoscritti con alcuni Comuni”.