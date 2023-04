Cisano, il sindaco Niero invita i cittadini ad un uso parsimonioso dell’acqua e detta le regole per il risparmio

Cisano sul Neva. Mentre la politica nazionale ne discute e il governo ha affrontato il grave problema della siccità e le possibili contromisure da adottare in una discussione nell’ultimo Consiglio dei Ministri, anche con la diffusione di un video messaggio in cui la premier ha spiegato che vuole affrontare il problema prima che diventi emergenza, con l’annuncio che sarà creata una cabina di regia ad hoc, i Comuni iniziano ad assumere decisioni.

Lo fa il comune di Cisano sul Neva in un avviso alla cittadinanza che recita: “A causa del prolungarsi dell’assenza, pressoché totale, di precipitazioni e del deficit di piogge nei mesi di febbraio e marzo si invitano i cittadini ad un accorto e responsabile utilizzo dell’acqua del pubblico acquedotto. Vietato quindi l’uso irriguo per orti e giardini, lavaggio di automezzi o il riempimento di piscine. Consentito l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per scopi alimentari, igienici e sanitari”.

Il sindaco Niero entra nel merito di questo avviso, che riprende l’ordinanza emessa a marzo del 2022 con oggetto il divieto del consumo di acqua potabile per usi non essenziali, con queste parole: “Non è un divieto, ma a titolo precauzionale abbiamo segnalato ai cittadini di utilizzare l’acqua con parsimonia. A causa della siccità da ora in avanti sarà sempre così, tutti dovranno stare più attenti allo spreco di acqua; non vogliamo fare terrrorismo, ma l’acqua è un bene importante. Sul territorio abbiamo tante aziende agricole che devono poter continuare a lavorare. Chiediamo dunque una grande attenzione”.

“A Cisano non abbiamo problemi, ma l’acqua va usata con parsimonia. Non siamo nelle condizioni di Arnasco, ma i cittadini si devono far carico del problema, anche per rispetto di quei territori che non ne hanno e che vengono riforniti con le autobotti. Se ci fosse bisogno di aiutare altri comuni dovremmo poter essere messi in grado di farlo. Da queste considerazioni nasce l’invito ad un uso responsabile dell’acqua che è un bene prezioso che dovremo tutti utilizzare con oculatezza”, conclude Niero.