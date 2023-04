Circolo Scherma Savona, Lorenzo Satta sfiora l’accesso alla top 8 ad Ancona

Savona. Continua il percorso degli under 14 sulla strada che porterà alle finali nazioni di metà maggio a Riccione.

Ad Ancona, sabato scorso, era di scena il Grand Prix, prova generale dei campionati italiani under 14. Lorenzo Satta, 13 anni nella categoria Allievi di fioretto ha sfiorato un risultato di prestigio.

Il giovane portacolori del Circolo Scherma Savona inizia con quattro vittorie su sei nella fase di qualifica piazzandosi al numero 27 del ranking iniziale su un lotto di un centinaio di partecipanti. Nel percorso di eliminazione diretta salta la fase iniziale per la sua buona posizione. Batte in successione il varesino Cortellezzi per 15-7 e, con un’ottima prestazione, per 15-7 il frascatano Alteri, numero 6 del tabellone, arrivando all’assalto decisivo per la finale dei primi otto dove però cede al milanese Evangelisti per 15-11 con molti rimpianti.

Il maestro Federico Santoro commenta: “Il nostro atleta si è presentato alla gara da solo, senza il nostro supporto tecnico a fondo pedana come forma di crescita personale e ha comunque avuto la possibilità di combattere per la finale ad otto arrivandovi davvero vicino. Un buon viatico per i campionati italiani di maggio”.