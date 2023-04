Chiara Vincis torna sul ring dopo l’incidente e conquista la cintura di boxe

Savona. Dopo l’incidente in moto e il conseguente intervento al legamento posteriore che l’avevano costretta a fermarsi per un anno, torna finalmente sul ring la pluricampionessa savonese Chiara Vincis. E come sempre lo fa in grande stile: si batte con la Pro Alexandra Gaburel e vince la cintura di boxe.

La gara va in scena sabato 22 aprile, al teatro del Casinò di Sanremo, durante la kermesse “RingMania World Series”, un galà d’eccellenza che ha spaziato da incontri pro e amatoriali con atleti di indiscusso valore e selezionati per le loro capacità e qualità.

Tra le Vincis e Gaburel (anche lei ligure) è una vera e propria guerra: accompagnate dalle urla del pubblico che le tifa a grande voce, le atlete non si risparmiano duri colpi e combinazioni spettacolari, ma la voglia covata da Chiara per oltre un anno di tornare sul ring è tanta e la porta a vincere per giudizio unanime dei giudici la cintura. Tantissima la gioia del Maestro Andrea Scaramozzino: “Non mi aspettavo una così brillante prestazione – ci rivela – Chiara ha nuovamente dimostrato la sua stoffa di campionessa”.

A Sanremo, con Vincis, anche altri due atleti del Kick Boxing Savate, ovvero Matteo Fichera e Aurora Minasso, impegnati in un match a contatto pieno di K1. La gara di Fichera (categoria 68 kb) è molto combattuta, alla fine ha la meglio l’avversario ai punti. Sconfitta anche per Minasso (categoria 59 kg), a cui la grinta e la voglia di vincere non bastano: la rivale è più veloce e più precisa in certe combinazione, prestazione che le permettono di vincere il podio ai punti.