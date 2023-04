Ceriale: targa in memoria di Marika Galizia, morta durante il parto

Ceriale. La sezione arbitri “Stefano Grasso” di Albenga il 24 Aprile si è riunita a Ceriale presso il campo sportivo comunale “Francesco Merlo” per inaugurare la targa in memoria della collega Marika Galizia, morta durante il parto nel settembre 2021 all’Ospedale San Paolo di Savona.

Il tragico evento aveva raggiunto l’eco nazionale e stretto intorno all’Associazione e i familiari tutti gli arbitri delle massime serie, rappresentati dal direttore di gara internazionale Daniele Orsato, che aveva partecipato a un evento in ricordo della collega. Anche molte società sportive del panorama ligure e internazionale avevano fatto sentire il proprio cordoglio e il supporto a un’iniziativa benefica che aveva permesso di raccogliere 16 mila euro devoluti all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova e alla famiglia della giovane madre scomparsa.

La ragazza aveva 27 anni al momento della scomparsa, ed era arbitro di calcio da 11 anni. Originaria di Ceriale, comune della riviera ligure di ponente, motivo per cui è stato scelto lo spogliatoio dell’arbitro dello stadio della cittadina rivierasca per suggellare il ricordo sportivo nel nome di Marika.

Igor Vecchio, Presidente della sezione AIA di Albenga, dopo aver ringraziato le autorità e tutti gli associati intervenuti alla cerimonia, ha spiegato le motivazioni dell’iniziativa.

“C’erano molti modi per poter ricordare Marika, ma quello più rappresentativo che io e il Consiglio Direttivo di questa sezione abbiamo pensato di fare, è stato senza alcun dubbio quello di dare il suo nome allo spogliatoio dell’arbitro nello stadio della città in cui è cresciuta. Lo spogliatoio dell’arbitro è il luogo che più si avvicina alla definizione di casa per noi che svolgiamo questo compito, spesso a centinaia di chilometri da quella vera. È in esso che cerchiamo la concentrazione prima di scendere in campo, dove facciamo squadra con i nostri colleghi, festeggiamo il successo di una prestazione andata bene, e il dispiacere per un’altra in cui potevamo fare meglio.”

Alla cerimonia erano presenti i familiari di Marika, il sindaco del Comune di Ceriale Luigi Romano, i Vice Presidenti nazionali dell’AIA Alberto Zaroli e della LND Giulio Ivaldi, il Presidente regionale degli arbitri Fabio Vicinanza e i componenti del suo comitato, i dirigenti della società Ceriale Progetto Calcio, gli arbitri albenganesi e delle altre sezioni liguri.

La famiglia di Marika e il Presidente sezionale hanno scoperto la targa commemorativa, e il parroco Don Joy Thottamkara della diocesi di Albenga ha quindi proceduto con la benedizione dello spogliatoio dell’arbitro.