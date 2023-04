Ceriale, minoranza all’attacco: “Peagna e strada panoramica ancora nel degrado, il vice sindaco che fa?”

Ceriale. “La situazione di degrado segnalata dal Wwf di Savona a Peagna, lungo la strada panoramica, conferma ancora una volta la scarsa attenzione dell’amministrazione comunale per il nostro entroterra e per il territorio comunale in generale. Cosa che il nostro gruppo aveva già denunciato e segnalato diverse volte. Il vice sindaco Luigi Giordano aveva rassicurato più volte, anche in consiglio, circa l’intenzione dell’amministrazione di dedicare massima attenzione al problema”. La denuncia arriva dai consiglieri di minoranza di “Uniti per Ceriale” Valeria Cammarata, Fabrizio Dani e Antonello Mazzone.

“Qualche mese fa – aggiungono i consiglieri – avevamo inviato al sindaco Romano una lettera in cui segnalavamo che proprio a Peagna, in zona Prealino, a distanza di pochi metri nel condotto fognario, c’erano due perdite che causavano uno sversamento nel rio sottostante”. Come spiegato dai consiglieri, lo sversamento “è visibile in parte dalla strada; sporgendosi verso il rio e scendendo nell’alveo dello stesso la situazione è ancora più evidente e si notano anche alcune anomalie nel sedime stradale. La perdita nei giorni più caldi si manifesta anche con forte odore al livello della strada”.

Vista la situazione, i consiglieri chiedevano “che venisse disposto con tempestività un intervento di riparazione che elimini la perdita. Inoltre, nel verificare la perdita si è potuto riscontrare una situazione di degrado dovuta al conferimento abusivo di rifiuti di ogni genere nella zona circostante, per cui sarebbe opportuna una bonifica del sito”.

La risposta del sindaco era arrivata a sua volta tramite lettera: “L’amministrazione da tempo è a conoscenza della problematica e sono già stati effettuati, nei mesi scorsi, interventi di riparazione in emergenza. Sono peraltro in corso contatti con la Servizi Ambientali per l’esecuzione di un intervento risolutivo: già nei giorni scorsi ci sono stati incontri per coordinare i lavori. A tal proposito si fa presente che gli spurghi e qualsiasi altro intervento manutentivo sono di competenza della Servizi Ambientali. Contestualmente all’intervento di rifacimento del tratto fognario in oggetto, si provvederà anche alla bonifica dei rifiuti conferiti abusivamente in quell’area”.

La situazione critica della strada panoramica era già stata oggetto di una segnalazione nel 2020: nonostante l’arrivo dei turisti (si era a giugno ed il periodo era post-prima ondata Covid) il Comune “si era dimenticato di fare lo sfalcio in panoramica e anche in parte delle strade della periferia. La panoramica è il fiore all’occhiello di Ceriale, ma nonostante la minoranza avesse già segnalato all’amministrazione che bisognava intervenire con una pulizia delle infestanti, quest’ultima ha lasciato cadere nel vuoto la segnalazione e ha presentato ai turisti una panoramica abbandonata al degrado”.

Sul tema, i tre consiglieri avevano presentato, sempre nel 2020, un’interrogazione. “Vista la situazione di degrado in cui versa la strada panoramica, per la presenza di discariche abusive di materiali vari, in più punti lungo i bordi della stessa” e “considerato che tale strada dovrebbe avere rilevanza turistica per le sue caratteristiche naturalistiche ambientali di pregio che vengono svilite, da tali comportamenti incivili riconducendo l’intera area ad una discarica a cielo aperto”, Cammarata, Dani e Mazzone chiedevano al sindaco “quali provvedimenti intende assumere con la massima tempestività per ripulire l’area e organizzare un sistema di controllo efficace e costante in grado di eliminare questi comportamenti incivili che deturpano l’ambiente”.

“Nonostante le nostre ripetute segnalazioni, ai proclama dell’amministrazione (e in particolare del vice sindaco) non ha fatto seguito una reale risoluzione del problema che, anzi, si è aggravato, tanto da innescare l’intervento del Wwf. Ci pare che quelle di Giordano siano state solo parole al vento, dichiarazioni d’intento rilasciate a scopo elettorale senza un reale seguito”, concludono i tre consiglieri.