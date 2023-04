Ceriale, incendio vicino al parco acquatico “Le Caravelle”

Ceriale. E’ stato spento il principio di incendio divampato nel pomeriggio di oggi sulla collina a fianco di via Sant’Eugenio a Ceriale, proprio a pochi passi dal noto parco acquatico “Le Caravelle”.

L’allarme è scattato intorno alle 17 e 45, per il fumo sprigionato dal rogo notato da alcuni automobilisti in transito.

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, che hanno svolto le operazioni di spegnimento prima che il fronte di fuoco potesse estendersi all’area circostante e creare ulteriori criticità anche alle abitazioni vicine.

L’incendio è stato subito circoscritto e domato del tutto, fortunatamente senza particolari problemi, se non per la viabilità che è stata temporaneamente bloccata per consentire l’azione dei pompieri, con il ripristino della complessiva sicurezza nella zona. Sul posto anche la polizia locale cerialese.

Restano ancora da appurare le cause del rogo, se da un abbruciamento di sterpaglie o altri motivi scatenanti le fiamme.

E sempre nel pomeriggio altro intervento lungo la strada che da Alassio conduce alla frazione di Moglio, per un’auto a fuoco: la vettura è andata distrutta, nessuna conseguenza per persone o cose. Anche in questo caso i p0mpieri sono riusciti a risolvere la situazione in breve tempo, così come resta da accertare l’origine delle fiamme.