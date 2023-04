Ceriale, Giovanni Merlo eletto presidente degli “Amici di Peagna”

Ceriale. È stata approvata all’unanimità e formalizzata il 19 aprile scorso, in occasione dell’ultima riunione del direttivo, l’elezione di Giovanni Merlo a nuovo presidente dell’Associazione “Amici di Peagna”, storica realtà culturale avente sede (così come la biblioteca specializzata “Libri di Liguria” da essa gestita) nella suggestiva frazione del comune di Ceriale.

A cedere la carica di vertice, in un’ottica di collaborazione e alternanza gestionale, è Giuliano Michelini, ora vice-presidente, il quale, come ricorda lo stesso Merlo assieme a tutti gli altri membri del direttivo, “ha saputo coordinare egregiamente il gruppo e garantire la continuità della programmazione culturale anche nella lunga, delicata e complessa fase di ripresa dalla pandemia”. A costituire l’attuale direttivo si confermano inoltre Massimo Carcheri, Federica D’Andrea, Laura Enrico (segretaria), Graziella Frasca Gallo (responsabile del catalogo della Biblioteca), Francesca Oggerino, Nicola Panizza (bibliotecario) e Mariangela Scosseria (tesoriere).

Oggetto della citata riunione, e degli altri incontri organizzativi del periodo, è stata anche la prosecuzione, nell’anno in corso, di tutte le attività culturali tradizionalmente promosse dall’associazione, tra cui spicca, naturalmente, la longeva rassegna bibliografica dei “Libri di Liguria”, la cui 42^ edizione si terrà da domenica 27 agosto a domenica 3 settembre presso Casa Girardenghi, nel cuore del piccolo borgo di Peagna. Come di consueto, nella settimana indicata, i visitatori potranno trovare in mostra i più recenti volumi di argomento o autore ligure acquisiti, per la maggior parte grazie ai generosi e fondamentali omaggi diretti delle case editrici, dalla biblioteca, suddivisi e ordinati per ambito disciplinare al pari degli oltre 16.000 titoli ad oggi conservati nella sede della struttura, in via Centrale 9.

Nel contesto della Rassegna, un altro immancabile appuntamento sarà quello con l’assegnazione, da parte della giuria dell’associazione, del “Premio Anthia” al “Libro ligure dell’anno”, ovvero al volume inerente la Liguria (in qualunque sua manifestazione culturale) che più di ogni altro emerge e si distingue, tra quelli recentemente editi, per meriti e pregi scientifici, letterari o artistici.

Ancora in via di definizione sono infine le presentazioni di libri e le serate culturali a tema, nonché le iniziative vòlte a promuovere la conoscenza e la fruizione del cospicuo patrimonio di volumi della Biblioteca “Libri di Liguria”, che accompagneranno in modo particolare, e sempre in linea con la tradizione, il periodo di fine agosto e inizio settembre, così come, nell’attuale prospettiva di un ampliamento progressivo della programmazione e della rosa di attività dell’associazione, i restanti periodi dell’anno.

Anche a tale scopo, si annuncia per i prossimi mesi una nuova campagna di tesseramento e di coinvolgimento di volontari che, attraverso il canale degli Amici di Peagna, abbiano così la possibilità e il piacere di ritrovarsi attorno alla comune passione per la nostra regione e per la sua densissima e affascinante storia culturale.