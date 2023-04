Ceriale 2023, Mazzone replica a Nervo: “Noi civici al 100%, con loro esponenti del centrodestra”

Ceriale. “A differenza di quanto affermato dal candidato sindaco Piercarlo Nervo, CerialeSi è una Lista Civica al cento per cento. Ovviamente ciascuno dei suoi membri ha un proprio orientamento politico e ideologico, ma come gruppo non abbiamo appoggi da parte di nessun partito. La Lista di Nervo, invece, ha tra le sue fila un candidato consigliere (che tutti sappiamo essere il reale candidato sindaco) che è esponente di un partito di quella stessa maggioranza di centrodestra che oggi amministra la Regione e, a detta dello stesso Nervo, è responsabile del ‘disastro della sanità’. Sorprendono, quindi, le affermazioni di Nervo, che evidentemente ricorda l’appartenenza politica solo in base alla convenienza”.

“Per quanto riguarda il Pronto Soccorso di Albenga – aggiunge Antonello Mazzone –, ricordo a Nervo che i Sindaci non hanno competenze in ambito sanitario, se non altro a livello di Sistema sanitario regionale. Quindi il Candidato Sindaco Piercarlo Nervo non si occupi di sanità, argomento che non conosce, e non dica cose a sproposito”.

“In tutte le Aziende sanitarie presso le quali sono stato Direttore (e parlo dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, IRCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Azienda Ospedaliera Santa Corona di Pietra Ligure, ASL2 Savonese e ASL5 Spezzina) il Pronto Soccorso è sempre stato un punto di forza, ha sempre saputo fornire risposte e queste strutture sono diventate reparti di eccellenza. Durante lo svolgimento degli incarichi che ho assunto ho sempre messo a disposizione di chi lavorava con me mezzi e risorse per poter far fronte alle criticità e garantire le stesse prestazioni di alto livello”.

“Vista la mia esperienza lavorativa, i temi socio-sanitari mi stanno particolarmente a cuore e perciò trovo alquanto squallido che Nervo attacchi gratuitamente un suo avversario proprio tirando in ballo una questione così delicata e che sta tanto a cuore ai cittadini di tutto il comprensorio. Ma evidentemente quando mancano le idee ed i progetti, la polemica diventa l’unico modo per far parlare di sé e avere visibilità. Noi, invece, preferiamo essere concreti. Perché con CerialeSi può fare”.

“In conclusione, come già detto più volte, non ho legami politici ma manterrò con i vari Enti tutti i rapporti necessari a valorizzare il paese e il territorio, nonché a mantenere e potenziare tutti i servizi per i cittadini, anche a livello comprensoriale. Servizi come quello sanitario: mi adopererò per questo con tutta la mia conoscenza e competenza. Credo che in questa campagna elettorale bisogna misurarsi sui programmi e la capacità di realizzarli, evitare polemiche e confrontarsi con i cittadini su progetti concreti anziché enunciare facili slogan”, conclude Antonello Mazzone.