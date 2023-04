Ceriale 2023, il programma di Mazzone: “Sistemazione delle criticità, riqualificazione urbanistica e attenzione costante alla vivibilità del paese”

Ceriale. La sistemazione delle criticità che ancora affliggono il territorio, la riqualificazione di alcuni dei “simboli” della città e un’attenzione costante alla vivibilità del paese, in ogni sua parte (dal mare alla collina). Sono questi i capisaldi in ambito di lavori pubblici e urbanistica del programma della lista civica CerialeSi, che sostiene la candidatura di Antonello Mazzone a sindaco di Ceriale.

“Dal nostro punto di vista – spiega Antonello Mazzone – la prima e più importante azione che la nuova amministrazione comunale dovrà portare a termine è la sistemazione dell’Area T1, che purtroppo versa in uno stato di abbandono non più accettabile per tante ragioni (a cominciare da questioni di sicurezza pubblica e igiene). Si tratta di una ‘ferita aperta’ che non può più restare tale e che deve essere sanata il prima possibile. Inoltre, è necessario sistemare l’ex Palazzo Pesce, al fine di riqualificare l’intero centro storico. E come non citare la Colonia Veronese, che deve mantenere il vincolo turistico-alberghiero”.

Per quanto riguarda il fronte-mare, CerialeSi e il suo candidato sindaco si propongono di “completare il restyling della passeggiata di ponente e riqualificare il Molo San Sebastiano, formidabile punto panoramico dal quale si abbraccia l’intero litorale. Intendiamo mettere mano a piazza Eroi Cerialesi per renderla maggiormente fruibile da parte dei cittadini: nei nostri piani potrebbe diventare la location perfetta anche per eventi e manifestazioni”.

Il programma di CerialeSi prevede anche diversi interventi in ambito stradale: “A cominciare dalla strada panoramica, che ha un’importante valenza ambientale e turistica e perciò deve essere migliorata, così come la rete viaria nel suo complesso. Senza dimenticare, ovviamente, la creazione di nuovi parcheggi in tutte quelle parti della città che necessitano di aree di sosta per residenti e turisti. Il nostro programma prevede anche interventi sulla viabilità che collega la città con la frazione di Peagna, al fine di renderla più sicura e migliorare la circolazione veicolare verso e dalla stessa frazione “.

Per CerialeSi ogni tipo di azione passa dalla “predisposizione ed approvazione del PUC, il Piano Urbanistico Comunale che ‘disegna’ la città del futuro e, dunque, è lo strumento migliore per riqualificare il tessuto urbano, risolvere le criticità e dare spazio alle vere vocazioni del territorio. Nello stesso PUC prevedremo una serie di azioni per la valorizzazione del territorio e la riqualificazione del centro storico, a cominciare da agevolazioni volte a incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitare, dunque, nuovi interventi edilizi. Per favorire la mobilità e la vivibilità del paese da parte dei nostri concittadini e dei turisti con disabilità, poi, metteremo a punto un dettagliato piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, sistemeremo e amplieremo le aree cani e predisporremo un programma di manutenzione costante del verde pubblico e dell’arredo urbano”.

Ma non basta pensare a “ciò che si vede”. Aggiunge Mazzone: “Alla luce dei tanti problemi che si sono verificati negli anni, predisporremo (in accordo con il gestore) di un piano di interventi sulla rete idrica e fognaria per la risoluzione dei guasti e delle perdite. Con CerialeSi… lavora ogni giorno per migliorare la città”.