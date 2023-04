Ceriale 2023, Giordano replica a Nervo: “Su rio San Rocco farebbe bene a informarsi, gli atti parlano chiaro”

Ceriale. “In data 23 agosto 2022 è stata fatta la richiesta di finanziamento per l’intero intervento pari a 10 milioni di euro alla Regione Liguria. Dopo una serie di valutazioni con la Regione Liguria si è deciso di dividere in due stralci l’intervento, uno da 4.500.000 di euro e un altro da 5.500.000 di euro per il definitivo completamento. Sarebbe opportuno che il candidato sindaco Nervo si informasse meglio prima di fare operazioni di pseudo-verità”. Con queste parole Luigi Giordano, attuale vicesindaco di Ceriale e candidato alle prossime elezioni amministrative come sindaco della lista “Ceriale Ceriale”, risponde all’attacco di ieri del candidato sindaco avversario Pier Carlo Nervo.

Nervo, ripercorrendo l’iter per la messa in sicurezza del rio San Rocco, ha accusato Giordano di “appropriarsi di iniziative solo per consenso elettorale”. Una tesi che quest’ultimo bolla come “stravaganti osservazioni” e respinge in toto: “Faccio notare che sono anni che mi occupo di amministrazione e non è mia abitudine appropriarmi di progetti altrui. Tengo ai cerialesi e ho a mente costantemente delle problematiche di Ceriale dalla mattina alla sera: forse per Nervo questo non ha valore, ma per me sì”.

“Nel merito della progettazione del rio San Rocco – prosegue – togliendomi tanto di cappello per la precedente amministrazione per gli sforzi fatti per risolvere il problema, non è certo come millanta il candidato sindaco, e dovrebbe saperlo bene”.

“Capisco anche l’assenza di Nervo dall’amministrazione e dalle progettazioni sviluppate per Ceriale, può avere delle evidenti e palesi lacune… Tuttavia non è accettabile una presa di posizione contraria ai fatti e a quanto sviluppato in merito alla messa in sicurezza del rio San Rocco. Basterebbe controllare gli atti e le pratiche amministrative, in particolare le loro date” conclude.