Centrale operativa 118, Gratarola a Arboscello: “Nessuno brancola nel buio, riduzione prevista da legge nazionale”

Savona/Imperia. “Nessuno brancola nel buio, si segue soltanto l’applicazione di una legge nazionale che anche i consiglieri sarebbe bene conoscessero invece di fare inutile demagogia”. Così l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola in merito alla polemica sollevata dal consigliere Arboscello sul tema dell’accorpamento delle centrali operative del 118, affrontato questa mattina in Consiglio regionale.

Il consigliere regionale Roberto Arboscello dopo la risposta in aula dell’assessore competente: “Sulla centrale operativa del 118 nel Ponente la Giunta brancola nel buio: conferma l’accorpamento tra Savona e Imperia, ma non sa dove sarà collocata e come sarà gestito il trasferimento del personale. Le centrali operative del 118 ricoprono un ruolo chiave nella gestione e nella buona riuscita degli interventi di primo soccorso effettuati sul territorio, la Giunta non può a poche settimane dalla presentazione del Piano socio Sanitario non sapere ancora nulla. È inaccettabile”

“Al momento la Liguria ha cinque centrali del 118 e, come il Decreto ministeriale 70 prevede – aggiunge Gratarola – serve una riduzione. Come è noto nel Piano Socio Sanitario 2023-2025, recentemente approvato in prima bozza in Giunta, è previsto che la Liguria debba averne tre: una a Genova, una a Levante e una a Ponente. Per il cittadino non cambierà nulla, dal momento che resterà in piedi l’attuale sistema d’emergenza. Cambierà solamente il luogo fisico da dove gli operatori risponderanno alle richieste di soccorso dei cittadini”.

“In particolare – conclude l’assessore -, per il Ponente sarà presente una sola centrale che raccoglierà le richieste di Asl 1 e Asl 2. Saranno le due Asl, di concerto, ad individuare il luogo più idoneo all’interno del quale opereranno oltre ad un medico responsabile del servizio, gli infermieri e in prospettiva i tecnici opportunamente formati, processo questo già in atto in altre regioni con ottimi risultati. Alla fine di questo percorso, la razionalizzazione delle centrali del 118 dunque porterà non solo ad un’ottimizzazione delle risorse, ma anche ad una migliore gestione del personale”.