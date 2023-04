Cengio, continua la festa promozione. La dirigenza e lo staff tecnico: “Gruppo incredibile, grazie a tutti per il sostegno”

Cengio. Un traguardo storico raggiunto al termine di una stagione vissuta sulle ali dell’entusiasmo. In casa Cengio prosegue senza sosta la festa per la vittoria ottenuta dai granata nella finale playoff disputata contro la Rocchettese (3-1 per i locali l’epilogo al “Pino Salvi”), un’euforia che ha contagiato l’intera cittadina e, ovviamente, i vertici societari.

Nel post gara infatti, oltre a mister Gianluca Molinaro e al gruppo squadra, ad intervenire sono stati Diego Besio, Biagio Greco, Renato Riva e Claudio Briano, membri del sodalizio valligiano davvero raggianti per il risultato raggiunto da Marian e compagni. Il primo a raccontare il proprio stato d’animo è stato Besio, direttore sportivo dei granata il quale ha dichiarato: “L’anno scorso avevo quasi intenzione di mollare tutto, poi il presidente mi ha convinto a restare. Conoscevo già Molinaro e personalmente ho creduto a questo traguardo fin dall’inizio. Mi compiaccio del fatto di aver avuto ragione, complimenti al mister e ai ragazzi”.

In seguito a prendere la parola è stato Biagio Greco, collaboratore tecnico della squadra: “È stata un’annata in cui venivamo considerati i ‘favoriti’ e, quando si acquisisce questo tipo di status, solitamente si riscontrano sempre delle difficoltà in ogni partita. Complimenti a tutti, se lo meritano. Gian (Molinaro, ndr), che conosco da quando ero piccolino, mi ha portato con sè in questa avventura e ora posso dire di essere davvero felice di aver accettato. Bravi tutti e grazie”.

Successivamente ecco Renato Riva, preparatore dei portieri del Cengio il quale ha concordato con il collega: “Anch’io devo ringraziare il mister per avermi portato qua. È stato il mio primo anno in Seconda Categoria e posso dire di aver trovato un gruppo, uno staff e dei dirigenti fantastici”.

Non sarebbero poi potute mancare le dichiarazioni di Claudio Briano, team manager del sodalizio valligiano il quale ha dichiarato: “Siamo riusciti a costruire un bel gruppo tra i ragazzi della Val Bormida e quelli di Savona costruendo una squadra forte e coesa. Credo che aver raggiunto questo risultato sia il coronamento ideale del nostro progetto”.

In conclusione, immancabile una dedica: “I ragazzi e il mister meritano il traguardo raggiunto, si sono impegnati tantissimo e sono sempre stati presenti. Complimenti a loro e forza Cengio”.